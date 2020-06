Facebook đe dọa giảm nội dung tin tức trên nền tảng tại Australia

Trong bối cảnh chính quyền Australia đang soạn thảo quy định buộc công ty công nghệ như Google hay Facebook phải trả tiền cho các cơ quan sản xuất nội dung vì đã sử dụng tin tức để thu lợi, Facebook hạ thấp giá trị cúa các tin tức trong lúc dọa sẽ giảm nội dung tin tức trên nền tảng này.



Trong văn bản gửi Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia, Facebook phủ nhận việc hãng này thu lợi từ những tin tức chia sẻ trên nền tảng của mình. Facebook khẳng định, “nếu không có nội dung tin tức trên nền tảng tại Australia thì chúng tôi tự tin rằng tác động tới các số liệu và doanh thu của Facebook tại Australia sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi vì các nội dung tin tức có thể thay thế và hầu hết mọi người sử dụng Facebook không phải với ý định xem tin tức”.

(Ảnh minh họa: ABC News)

Facebook cũng cho rằng, “nếu tin tức không xuất hiện trên Facebook thì các nhà xuất bản cũng bị thiệt hại do giảm số lượng người có thể tiếp cận tin tức và giảm khả năng tiếp cận với nhiều đối tượng độc giả. Vì lý do này, giá trị của xã hội của tin tức cũng bị sụt giảm do tin tức khó tiếp cận hơn với hàng triệu người dân Australia”.

Tuy vậy, Facebook vẫn mong muốn “tin tức xuất hiện trên nền tảng” của họ “vì lợi ích xã hội và vì lợi ích kinh tế của các cơ quan báo chí”. Bên cạnh đó, Facebook cũng cho biết, nếu Australia ban hành các quy định kiểm soát không phù hợp thì có thể sẽ buộc công ty cân nhắc tới việc giảm các khoản đầu tư vào các sáng kiến tin tức địa phương cũng như sẽ điều chỉnh để giảm lượng truy cập vào các trang tin tức từ các nền tảng này.

Trong những năm gần đây, nguồn thu từ quảng cáo của các cơ quan báo chí không chỉ tại Australia mà trên toàn thế giới bị sụt giảm mạnh do các doanh nghiệp này chuyển sang chi tiền cho các công ty công nghệ như Google và Facebook. Trước tình trạng này, các cơ quan báo chí của Australia đã đề nghị Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia vào cuộc để thương lượng về việc chia sẻ lợi nhuận với các công ty công nghệ. Mặc dù đến tháng Mười Một tới cuộc thương lượng mới kết thúc xong vì nhiều khả năng sẽ không đạt được thỏa thuận như mong muốn nên chính phủ Australia đã đề nghị Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia soạn thảo quy định buộc các công ty công ty công nghệ phải trả tiền cho cơ các cơ quan sản xuất tin tức của nước này.

Ông Rod Sims, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết, “các công ty công nghệ cần phải trả tiền cho các cơ quan sản xuất tin tức của Australia do những lợi nhuận phi trực tiếp mà các công ty nhận được từ việc sử dụng tin tức trên các nền tảng này”. Tập đoàn truyền thông Nine của Australia cho rằng, Google và Facebook phải trả cho các cơ quan báo chí của Australia khoảng 600 triệu AUD/năm.

Tuy vậy, văn bản đưa ra ngày hôm nay cho thấy, Facbook đã hạ thấp giá trị của các tin tức xuất hiện trên nền tảng để không phải chia sẻ lợi nhuận với các cơ quan báo chí. Theo số liệu thống kê, doanh thu từ quảng cáo mà Facebook thu được từ thị trường Australia năm 2019 là 674 triệu AUD trong khi con số này của Google là 4,3 tỷ AUD./.