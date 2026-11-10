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FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc

Thứ Ba, 08:09, 10/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, và một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

 

Phát biểu trong cuộc trao đổi bất ngờ với báo giới tại Nhà Trắng chiều 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điện thoại cho Giám đốc điều hành của Nvidia trước đó cùng ngày để hỏi thăm tình hình. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông Jensen Huang khẳng định hoàn toàn không biết người phụ nữ có quan hệ tình cảm với mình bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông "kinh ngạc" trước những cáo buộc về Giám đốc điều hành Nvidia, bày tỏ tin tưởng lời giải thích của ông Jensen Huang, đồng thời cho biết FBI đang xem xét các tình tiết liên quan. Ông Trump cho biết thêm, ông sẽ không đề cập tới vấn đề này trong cuộc trao đổi sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Bloomberg).

Trước đó, tối 8/11, Hội đồng quản trị Nvidia thông báo khởi động một cuộc điều tra độc lập sau những thông tin cho rằng nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Jensen Huang đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Cùng thời điểm, ông Huang thừa nhận đã có quan hệ ngoài hôn nhân và gửi lời xin lỗi tới vợ cũng như các nhân viên Nvidia. Những người am hiểu vụ việc cho biết người phụ nữ có quan hệ với ông Huang, được xác định là Alice Huang, bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Về phía Nvidia, công ty trước đó khẳng định ông Huang sẽ tiếp tục giữ chức Giám đốc điều hành trong thời gian tiến hành điều tra. Tập đoàn chưa đưa ra phản hồi mới sau những phát biểu của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nvidia giữ vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Mỹ. Những công nghệ do tập đoàn phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực điện toán tiên tiến, trong khi Washington đang tăng cường các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip công nghệ cao sang Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này ông Quách Gia Côn tuyên bố, Bắc Kinh từng phản hồi về vấn đề này trước đó và cho rằng luận điệu “gián điệp Trung Quốc” là hoàn toàn vô căn cứ và sự bôi nhọ nhằm vào Trung Quốc.

Quang Trung/VOV-Washington
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