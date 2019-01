FBI kêu gọi chấm dứt tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần

PC_Article_AfterShare_1

Ông Thomas O'Connor - Chủ tịch Hiệp hội các đặc vụ FBI (FBIAA) hôm qua (22/1) đã phải lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hiệp hội các đặc vụ FBI nói: “Các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ vẫn đang làm việc từng ngày mà không được trả lương trong điều kiện ngày càng có nhiều khó khăn. Đã có những báo cáo chỉ rõ những quan ngại mà chúng tôi đưa ra trong suốt 2 tuần qua và thật không may là điều đó đã trở thành sự thật.

Tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ đang tiếp tục gây ra những trở ngại đối với hoạt động của Cục Điều tra Liên bang Mỹ và ngày càng xấu đi, đồng thời làm tổn hại đến nỗ lực chống khủng bố và chống gián điệp trên khắp thế giới.

Đối với cơ quan an ninh như chúng tôi, an ninh tài chính chính là an ninh quốc gia. Thất bại cấp ngân sách cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang làm ảnh hưởng đến hoạt động thiết yếu của chúng tôi như đối phó với tội phạm nhằm vào trẻ em, buôn lậu ma túy, tội phạm có tổ chức và khủng bố”.