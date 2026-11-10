Fed thận trọng trước rủi ro lạm phát và tác động của AI đối với kinh tế Mỹ

Phát biểu tại một sự kiện ở bang South Carolina, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ khu vực Richmond, ông Tom Barkin, cho rằng Fed cần thận trọng trong điều chỉnh chính sách tiền tệ khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% suốt gần sáu năm qua. Theo ông, nhu cầu của nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối vững, trong khi các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với chi phí gia tăng và có kế hoạch chuyển một phần chi phí này sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán.

Một cửa hàng tiện lợi ở Thủ đô Washington, D.C. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 tới nhằm kiềm chế lạm phát, ông Tom Barkin cho biết chưa xác định phương án cụ thể và sẽ chờ thêm các báo cáo về lạm phát, việc làm trước khi quyết định, đồng thời cân nhắc những rủi ro đối với thị trường lao động.

Đáng chú ý, ông Tom Barkin cũng cảnh báo AI đang vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ, vừa góp phần gia tăng áp lực lạm phát và tiềm ẩn rủi ro đối với việc làm. Nếu AI không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, đầu tư, thị trường chứng khoán và tiêu dùng có thể suy giảm, làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp. Ngược lại, nếu công nghệ này phát triển vượt kỳ vọng, AI có thể thay thế nhiều lao động hơn dự kiến.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường tài chính Mỹ biến động mạnh sau cuộc bầu cử giữa kỳ, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động từ sự thay đổi quyền kiểm soát Quốc hội và làn sóng phản đối việc mở rộng các trung tâm dữ liệu AI tại một số địa phương.