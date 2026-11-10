English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Fed thận trọng trước rủi ro lạm phát và tác động của AI đối với kinh tế Mỹ

Thứ Ba, 08:13, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 9/11 cảnh báo lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trong điều chỉnh chính sách tiền tệ trước những tác động khó lường của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với tăng trưởng và việc làm.

Phát biểu tại một sự kiện ở bang South Carolina, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ khu vực Richmond, ông Tom Barkin, cho rằng Fed cần thận trọng trong điều chỉnh chính sách tiền tệ khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% suốt gần sáu năm qua. Theo ông, nhu cầu của nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối vững, trong khi các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với chi phí gia tăng và có kế hoạch chuyển một phần chi phí này sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán.

fed than trong truoc rui ro lam phat va tac dong cua ai doi voi kinh te my hinh anh 1
Một cửa hàng tiện lợi ở Thủ đô Washington, D.C. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 tới nhằm kiềm chế lạm phát, ông Tom Barkin cho biết chưa xác định phương án cụ thể và sẽ chờ thêm các báo cáo về lạm phát, việc làm trước khi quyết định, đồng thời cân nhắc những rủi ro đối với thị trường lao động.

Đáng chú ý, ông Tom Barkin cũng cảnh báo AI đang vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ, vừa góp phần gia tăng áp lực lạm phát và tiềm ẩn rủi ro đối với việc làm. Nếu AI không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, đầu tư, thị trường chứng khoán và tiêu dùng có thể suy giảm, làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp. Ngược lại, nếu công nghệ này phát triển vượt kỳ vọng, AI có thể thay thế nhiều lao động hơn dự kiến.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường tài chính Mỹ biến động mạnh sau cuộc bầu cử giữa kỳ, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động từ sự thay đổi quyền kiểm soát Quốc hội và làn sóng phản đối việc mở rộng các trung tâm dữ liệu AI tại một số địa phương.

Trần Phương/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao
Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/10 quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành sau đợt tăng hồi tháng 9, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đang tới gần.

Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao

Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/10 quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành sau đợt tăng hồi tháng 9, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đang tới gần.

Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích Fed vì tiếp tục duy trì lãi suất cao
Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích Fed vì tiếp tục duy trì lãi suất cao

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 tiếp tục chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Fed, trong bối cảnh lãi suất thế chấp tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm.

Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích Fed vì tiếp tục duy trì lãi suất cao

Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích Fed vì tiếp tục duy trì lãi suất cao

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 tiếp tục chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Fed, trong bối cảnh lãi suất thế chấp tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy giảm
Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy giảm

VOV.VN - Lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 tăng thấp hơn dự kiến, trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh, diễn biến có thể khiến thị trường tiếp tục giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng tới.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy giảm

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy giảm

VOV.VN - Lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 tăng thấp hơn dự kiến, trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh, diễn biến có thể khiến thị trường tiếp tục giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng tới.

Fed lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023
Fed lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, ngày 16/9 quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị.

Fed lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023

Fed lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, ngày 16/9 quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ