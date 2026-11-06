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Fox News: Mỹ tính toán phương án nối lại tấn công Iran vào ngày 9/11

Thứ Sáu, 17:04, 06/11/2026
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VOV.VN - Kênh truyền hình Fox News dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đang tính toán phương án mở lại chiến dịch quân sự với Iran vào ngày thứ Hai (9/11). Đây là thời điểm diễn ra trăng non tại Trung Đông, được xem là “điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự”.

Theo Fox News, ý tưởng tấn công Iran trở lại đã được thảo luận trong các cuộc họp tại Nhà Trắng vào trong ngày 4-5/11. Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 5/11, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ sớm “đưa ra quyết định” liên quan đến việc nối lại xung đột với Iran.

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Máy bay ném bom B-52H Stratofortress được quân đội Mỹ huy động cho chiến dịch Epic Fury chống lại Iran hồi tháng Ba. (Ảnh: CENTCOM)

Khi nói rõ hơn về các mục tiêu tiềm năng, ông đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công khác để đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran bị dỡ bỏ vĩnh viễn và “điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa” hay không. Nhấn mạnh tính nghiêm trọng của khả năng leo thang xung đột, ông Trump nhận định: “Nếu có thể, tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước đó, nhưng có lẽ tôi sẽ buộc phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) sẽ sớm hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự, mặc dù hiện tại vẫn chưa có chỉ thị mới nào từ Washington.

Theo tính toán, ngày 9/11 sẽ là thời điểm trăng non tại Trung Đông – khi ánh trăng rất mờ hoặc hoàn toàn không có. Đây là điều kiện môi trường được coi là vô cùng thuận lợi cho các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm trong ngày 5/11, Thủ tướng Iraq Ali Faleh Al-Zaidi đã khẳng định với ông Trump rằng lãnh thổ Iraq tuyệt đối không được phép sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các quốc gia láng giềng.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký một biên bản ghi nhớ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau đó, chính quyền Donald Trump đã quyết định nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran trong đêm ngày 8/7, với cáo buộc Tehran vi phạm các thỏa thuận hiện có liên quan đến eo biển Hormuz.

Sau đó, Washington phát tín hiệu về việc chấm dứt sử dụng vũ lực quy mô lớn chống lại Iran, thay vào đó chuyển sang gây áp lực kinh tế thông qua các biện pháp trừng phạt. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Phan Tùng/VOV.VN
(Theo Businessline, TASS, Foxnews)
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