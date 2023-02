FSB: Nga không cung cấp đảm bảo an ninh cho Tổng thống Biden trong chuyến thăm Kiev

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó đã nói về "các đảm bảo an toàn" cho Tổng thống Mỹ từ Nga khi bình luận về chuyến thăm trên. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết ngày 20/2 rằng Washington đã thông báo trước với Nga về chuyến thăm "vì các mục đích giảm căng thẳng". Dù vậy, ông không nêu chi tiết về phản ứng của Nga.

"Mỹ đã thông báo với Nga về chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Kiev qua các phương tiện ngoại giao", ông Bortnikov nói, song khẳng định: "Chúng tôi không cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào".

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov. Ảnh: Sputnik

Người đứng đầu FSB cũng nhấn mạnh, Moscow và Washington vẫn tiếp tục hợp tác trong một số lĩnh vực an ninh, cho biết các cuộc tiếp xúc chủ yếu tập trung vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Ông Bortnikov nhận định Nga đối mặt với mối đe dọa khủng bố từ các mật vụ Ukraine. Ông cho rằng, "phương Tây đứng sau các mối đe dọa từ các mật vụ Ukraine" và khẳng định Nga sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công này./.