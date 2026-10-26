Gần 100 nhà máy nhiệt điện Ấn Độ thiếu hụt nghiêm trọng lượng than dự trữ

Tình trạng này làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đặc biệt khi nhu cầu tiếp tục tăng cao hoặc hoạt động vận chuyển than gặp gián đoạn.

Theo số liệu của Cơ quan Điện lực Trung ương Ấn Độ (CEA) mới công bố, tính đến ngày 23/10, có 98 nhà máy nhiệt điện có lượng than dự trữ thấp ở mức nghiêm trọng, với tổng khối lượng khoảng 19,7 triệu tấn, giảm 8% so với mức 21,2 triệu tấn ghi nhận trong tháng 9. Lượng nhiên liệu này chỉ đủ đáp ứng trung bình 6,3 ngày vận hành, tương đương khoảng 32% mức dự trữ tiêu chuẩn từ 19 - 20 ngày.

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Tình trạng trên diễn ra khi nhu cầu điện tại Ấn Độ tăng mạnh. Theo số liệu của Cơ quan Điều hành Lưới điện Ấn Độ, nhu cầu điện trong 10 ngày đầu tháng 10 tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản lượng than nội địa giảm 3,2% trong 5 tháng đầu năm tài chính 2026 - 2027, dù lượng than cung cấp cho ngành điện vẫn tăng 4%.

Trước tình hình này, Bộ Than Ấn Độ cho biết đang phối hợp với ngành đường sắt và điện lực để đẩy mạnh vận chuyển, ưu tiên phân bổ nhiên liệu cho những nhà máy có lượng dự trữ thấp. Tốc độ giảm tồn kho than đã chậm lại trong tháng 10, song quá trình khôi phục lượng dự trữ vẫn chưa bắt đầu. Cơ quan này cũng nhấn mạnh việc một nhà máy được xếp vào diện dự trữ nghiêm trọng không đồng nghĩa với việc đã hết than hoặc có nguy cơ phải ngừng hoạt động ngay lập tức.

Theo các chuyên gia năng lượng, thách thức hiện nay đối với ngành nhiệt điện Ấn Độ là duy trì nguồn cung than ổn định trong khi nhu cầu điện tiếp tục ở mức cao. Nếu lượng dự trữ không sớm được khôi phục, các nhà máy sẽ có ít khả năng ứng phó hơn trước những đợt tăng đột biến về nhu cầu điện hoặc gián đoạn vận chuyển nhiên liệu. Do đó, việc bảo đảm vận chuyển than liên tục và nâng mức dự trữ tại từng nhà máy được xem là yếu tố quan trọng để duy trì độ tin cậy của hệ thống điện Ấn Độ.