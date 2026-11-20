Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Ba Lan Tusk, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan Motyka, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, cùng đại diện các nước Trung và Đông Âu và giám đốc điều hành các công ty năng lượng. Hội nghị tập trung thảo luận về việc kết nối cơ sở hạ tầng xuyên biên giới, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, phát triển thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và chuỗi cung ứng năng lượng hạt nhân.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra cuộc họp cấp bộ trưởng để thảo luận các ưu tiên hợp tác năng lượng xuyên Đại Tây Dương, bao gồm năng lượng hạt nhân, LNG, an ninh nguồn cung và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Tusk khẳng định, thời kỳ châu Âu phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga đã chấm dứt và các nước châu Âu hiện phải ưu tiên hợp tác với các đối tác đáng tin cậy để đa dạng hóa nguồn cung. Theo ông, hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong lĩnh vực LNG, năng lượng hạt nhân và truyền tải điện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ba Lan và châu Âu trong thời gian tới.

Về phần mình, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng, các nước Tây Âu nên ngừng đóng cửa các nhà máy điện để theo đuổi mục tiêu giảm phát thải carbon, thay vào đó nên mở rộng sản xuất năng lượng, coi đây là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của châu lục. Đánh giá về vai trò của Ba Lan, ông Wright cho rằng, Ba Lan là cửa ngõ đưa khí LNG của Mỹ vào khu vực và tương lai tăng trưởng kinh tế của châu Âu nằm ở Ba Lan và Đông Âu. Khu vực này sẽ trở thành điểm đến tự nhiên cho khí đốt của Mỹ cũng như những nỗ lực của Mỹ trong xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng và tăng cường hợp tác.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu tiếp tục nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và đa dạng hóa nguồn cung. Trong khi đó, Ba Lan, quốc gia đang phát triển nhà máy điện hạt nhân đầu tiên với sự hợp tác của các công ty Mỹ Westinghouse và Bechtel, đang tìm cách củng cố vai trò là trung tâm năng lượng khu vực.