Cơ quan an ninh Iraq cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà máy điện Hartha phía Bắc tỉnh Basra. Các đội cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, tuy nhiên, con số thương vong dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Bộ Điện lực Iraq đánh giá sự cố có khả năng liên quan đến đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho nhà máy điện.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại khu vực một ngôi nhà bị hư hại do đám cháy gần nhà máy điện Hartha, tỉnh Basra, Iraq, ngày 21/11. (Ảnh: Reuters/Mohammed Aty).

Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ việc để xác định nguyên nhân và quy trách nhiệm.

Cơ sở hạ tầng điện của Iraq đã phải vật lộn với hàng thập kỷ thiếu đầu tư, bảo trì không đầy đủ và không đáp ứng được nhu cầu cao điểm, đặc biệt là trong những tháng hè nóng bức.

Các vụ cháy và sự cố kỹ thuật tại các trạm biến áp và nhà máy điện trước đây tại Iraq đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.