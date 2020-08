Gần 60 người tại Nhật Bản chết do sốc nhiệt

Theo Phòng Khám nghiệm Y khoa, các nạn nhân ở độ tuổi từ ngoài 50 đến ngoài 90. Trong đó, nạn nhân ở độ tuổi 70 đến 90 chiếm khoảng 70%. Trong số 27 trường hợp tử vong, có 26 trường hợp xảy ra trong nhà. Trong đó, 23 người không có hoặc không sử dụng máy điều hòa không khí. Tổng số người tử vong vì sốc nhiệt ở thủ đô của Nhật Bản trong tháng này đã lên tới 53 người.

Ảnh minh họa. (Ảnh:Sputnik)

Trong mấy ngày hôm nay, nhiệt độ tại các địa phương Nhật Bản tăng cao, nhiều nơi lên tới trên 40 độ, khiến hiện tượng sốc nhiệt gia tăng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo số người chết do sốc nhiệt có thể sẽ tiếp tục tăng.

Tại một số khu vực miền Tây Nhật Bản, nhiệt độ lên tới khoảng 38 độ C vào buổi sáng. Tại các tỉnh Gifu, Nara nhiệt độ ở mức 38 độ. Đây là mức nhiệt độ cao so với các mùa hè trước tại Nhật Bản. Tại Kyoto, Osaka… nhiệt độ cao nhất lên tới hơn 40 độ C.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân cẩn thận với sốc nhiệt. Họ khuyên người dân nên uống nước thường xuyên, tránh ra ngoài trời nắng và dùng điều hoà nhiệt độ một cách thích hợp khi ở trong nhà.

Mùa hè năm ngoái, tại Nhật Bản có tới hàng chục người đã chết vì sốc nhiệt./.