Gaza: Bạo lực có thể leo thang trong ngày thứ Bảy

Quân đội Israel cho biết họ đã sẵn sàng đối mặt với các cuộc tấn công dọc biên giới Gaza. Thứ Bảy là ngày Đất của người Palestine và theo nhiều đồn đoán báo lực có thể bùng phát vào ngày này. Đây cũng là ngày đánh dấu một năm kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực hàng tuần dọc biên giới giữa Israel và Gaza, vốn được gọi là "Tháng ba trở về". Thậm chí bạo lực leo thang dẫn đến những vụ giao tranh bằng súng đạn giữ các nhóm cực đoan người Palestine và lực lượng quân sự Israel ở các khu vực ven biển.

Quân đội Israel tại gần biên giới Gaza vào ngày 26 tháng 3 năm 2019 (Ảnh Times of Israel)

Một phái đoàn quân đội Ai Cập đã thực hiện công việc làm cầu nối giữa Israel và Hamas nhằm tìm cách tháo gỡ và làm giảm những xung đột đang diễn ra, giữa bối cảnh những lo ngại leo thang bạo lực tại đây. Vào hôm thứ Năm vừa qua, phái đoàn này đã gửi tới Hamas một thông điệp từ phía Israel rằng: bất kỳ sai lầm nào mà Hamas phạm phải vào thứ Bảy này đều có thể dẫn đến chiến tranh, Channel 12 đưa tin.



Theo báo cáo được đưa ra, Hamas đang lên kế hoạch cho một loạt các hoạt động sẽ diễn ra vào thứ Bảy này như các chuyến xe đón người biểu tình từ 38 điểm trong khu vực đến năm vị trí dọc biên giới Gaza. Các cơ sở y tế dã chiến đã được thiết lập tại nhiều nơi và được đặt trong tình trạng khẩn cấp.



Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã lệnh cho quân đội chuẩn bị cho một chiến dịch trên toàn bộ lãnh thổ Israel nếu như những nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình của phía Ai Cập làm trung gian bị thất bại.



Trước các cuộc biểu tình và bạo loạn dự kiến sẽ xảy đến, lực lượng quân sự Israel đã triển khai thêm ba lữ đoàn cho Sư đoàn Gaza, thêm vào đó là một tiểu đoàn pháo binh và các đội đặc nhiệm phòng không và các đơn vị đặc biệt khác.



Theo trang tin Walla, các chỉ huy quân sự cấp cao của Israel đã chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau có thể xảy đến, bao gồm khả năng bạo loạn và tấn công xảy ra trên một quy mô lớn. Quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng chiến đấu cao, toàn bộ các binh sỹ đều bị hủy bỏ lịch nghỉ cuối tuần tại Bộ chỉ huy phía Nam. Một đoạn video được đăng tải cho thấy quân đội đang được huấn luyện tác chiến đô thị với điều kiện tương tự như thực địa tại Dải Gaza. Một số cộng đồng người Israel sống dọc biên giới Gâz đã chọn rời khỏi khu vực có nguy cơ bị tấn công vào cuối tuần trước.



Một người dân sống tại đây nói với trang tin Ynet: "Chúng tôi chủ yếu mong muốn bọn trẻ ở xa các sự kiện có thể sắp diễn ra. Chúng tôi quyết định rời đi bởi sự kiện sắp tới đây sẽ rất căng thằng, chúng tôi muốn là những người đứng ngoài cuộc và được sống. Tất cả chúng tôi sẽ trở về sau mỗi cuộc tấn công.



Đây là cách an toàn nhất cho mọi người, quân đội phải làm tốt nhất có thể nhưng chúng tôi sẽ chỉ an tâm khi những ngày căng thẳng qua đi, người dân nói thêm.



Một báo động giả tấn công bằng rocket đã được phát ra vào sáng ngày thứ Sáu đã khiến cho người dân hoảng loạn, tranh giành các hầm tránh bom. Lực lượng Quốc phòng Israel cho biết còi báo động phát ra ở khu vực Eshkil vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu (giờ địa phương) là một báo động sai. Hiện chưa biết nguyên nhân vì sao có sự báo động này.



Hôm thứ Năm, một máy bay không người lái của Israel đã bắn vào một nhóm người Palestine đang thả các thiết bị gây cháy bằng bóng bay vào Israel tại phía Bắc dải Gaza khiến cho ba người trong số họ bị thương nhẹ. Cũng trong ngày này, một số thiết bị gây cháy được gắn vào bóng bay đã được thấy ở vùng Eshkol và Sha'ar Hanegev ở miền nam Israel.



Vào đầu ngày thứ Hai, bạo lực trong tuần này bắt đầu phức tạp sau khi một tên lửa bắn được bắn từ Gaza vào miền trung Israel, san bằng một ngôi nhà và làm 7 người bị thương, trong đó có hai trẻ nhỏ.



Các máy bay chiến đấu của Israel sau đó đã thực hiện hàng chục vụ không kích và từ phía Gaza đã bắn khoảng 60 quả đạn vào miền nam Israel, bạo lực chỉ lắng xuống trước bình minh hôm thứ Tư.



Thứ Bảy, Ngày đất đai của người Palestine, đánh dấu quyết định năm 1976 của chính phủ Israel nhằm chiếm giữ đất thuộc sở hữu của người Arab ở vùng Galilee thuộc miền bắc Israel.



Năm ngoái vào ngày này, người Palestine ở Dải Gaza đã phát động "Tháng ba vĩ đại của sự trở về" một loạt các cuộc biểu tình và bạo loạn dọc theo hàng rào an ninh đã xảy ra hàng tuần với sự tham gia của hàng chục ngàn người Palestine. Israel cho rằng nhóm khủng bố Hamas đã sử dụng những người biểu tình dân sự làm vỏ bọc cho các hoạt động bạo lực.



Ngày 30/3/2018, khoảng 30.000 người Palestine đã tham gia vào "ngày đất đai của người Palestine". 15 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel bảo vệ biên giới. Kể từ đó, hơn 180 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc bạo lực dọc biên giới, theo số liệu tháng 2 từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hamas đã tuyên bố hàng chục người chết là thành viên của tổ chức này./.

CTV Quang Huy/VOV.VN Theo Times of Israel

