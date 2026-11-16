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GDP của Nhật Bản lần đầu tiên giảm sau 4 quý tăng trưởng liên tiếp

Thứ Hai, 10:48, 16/11/2026
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VOV.VN - Tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản (GDP) trong quý III vừa qua (tính từ tháng 7-9/2026) đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng thực tế giảm 0,1% theo tốc độ quy đổi năm. Đây là lần giảm đầu tiên trong 4 quý (tức tròn 1 năm) của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, một phần cơ bản là do sự sụt giảm của tiêu dùng cá nhân.

 

Theo số liệu sơ bộ vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố sáng 16/11, GDP của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới trong quý III vừa qua (không tính đến biến động giá cả), đã giảm 0,02% so với quý II trước đó, và tính theo quy đổi năm, tỷ lệ này giảm 0,1% - đánh dấu lần giảm đầu tiên sau 4 quý.

gdp cua nhat ban lan dau tien giam sau 4 quy tang truong lien tiep hinh anh 1
Tiêu dùng cá nhân sụt giảm là một phần nguyên nhân khiến GDP của Nhật Bản giảm trong quý III vừa qua

Xét theo từng lĩnh vực cụ thể, vấn đề “Tiêu dùng cá nhân” - vốn chiếm hơn một nửa GDP của nền kinh tế Nhật Bản, đã giảm 0,3% so với quý II trước đó - đánh dấu quý thứ hai liên tiếp giảm. Nguyên nhân được xác định là do tình trạng giá cả tiếp tục ở mức cao, lạm phát kéo dài, nhất là giá thực phẩm và các chi phí sinh hoạt… cùng với doanh số ô tô và điều hòa không khí giảm mạnh sau đợt mua sắm dồn dập ở quý II, do ưu đãi thuế và chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới. Trong khi đó, thời tiết không thuận lợi khi mưa bão xảy ra thường xuyên, khiến nhu cầu chi tiêu của người dân cho may mặc và quần áo cũng giảm mạnh.

Ngoài ra, vấn đề “Đầu tư nhà ở” trong quý III vừa qua cũng giảm 1,1%, trong khi lĩnh vực xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới cũng giảm 0,2% - đây là mức giảm lần đầu sau 4 quý do dịch vụ nghiên cứu phát triển chững lại và chi tiêu của khách du lịch quốc tế sụt giảm.

Đáng chú ý, nhập khẩu của Nhật Bản trong quý III vừa qua đã tăng mạnh trở lại và ở mức 2,5%, sau khi nước này đa dạng hóa nguồn cung dầu thô và nguyên liệu để bù đắp gián đoạn từ Trung Đông. Trong khi đầu tư doanh nghiệp tăng 1,6% - đây được xem là điểm sáng của nền kinh tế Nhật Bản khi tăng trở lại sau 3 quý, nhờ nhu cầu mạnh mẽ về trí tuệ nhân tạo (AI), máy chủ và thiết bị bán dẫn, trong bối cảnh ứng dụng AI đang ngày càng phổ biến.

Theo nhận định của giới phân tích, những số liệu kinh tế mới nhất vừa được công bố sẽ là cơ sở quan trọng để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cân nhắc lộ trình tăng lãi suất tiếp theo, sau khi đã nâng lãi suất vào tháng 6 và tháng 9 năm nay để kiềm chế lạm phát. Văn phòng Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ công bố số liệu điều chỉnh lần hai cho GDP quý III vào tháng 12 sắp tới.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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