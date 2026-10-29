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Giá dầu giảm nhẹ khi hy vọng đàm phán hòa bình ở Trung Đông được nối lại

Thứ Năm, 21:49, 29/10/2026
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VOV.VN - Giá dầu đã giảm vào hôm nay (29/10), sau khi tăng lên một ngày trước đó, khi hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình làm giảm bớt những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,22 USD, tương đương 1,1%, xuống còn 114,10 USD một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 1,33 USD, tương đương 1,3%, xuống còn 101,45 USD một thùng.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Tờ Wall Street Journal hôm qua (28/10) đưa tin, trích dẫn các quan chức Mỹ và những người quen thuộc với vấn đề này, cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei, nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình.

Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, nước này tiếp tục tạo cơ hội cho ngoại giao thành công và nêu bật khả năng hoàn thành kế hoạch bảy ngày trong vòng chưa đầy một tuần nếu được thông qua.

Tuy nhiên, mức giảm của giá dầu vẫn còn hạn chế. Điều này do lo ngại về các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Houthi, cũng như việc Mỹ có thể phát động một cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3/11 tới.

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3 tàu chở dầu trúng thủy lôi ở Hormuz, Iran bắn hạ UAV Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 29/10 tuyên bố 3 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược này tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran cũng thông báo đã bắn hạ UAV Mỹ ở eo biển này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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