Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ đình chỉ trừng phạt dầu mỏ Iran

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8 chốt phiên giảm mạnh 3,31%, xuống còn 77,90 USD/thùng. Trong khi đó, người anh em song sinh bên kia đại dương là dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 cũng mất đi 2,32% giá trị trong ngày giao dịch cuối cùng của kỳ hạn này, khép phiên ở mức 74,82 USD/thùng.

Bước ngoặt lớn nhất khiến thị trường đảo chiều mạnh mẽ là thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ về việc đình chỉ các lệnh trừng phạt áp đặt lên dầu mỏ Iran trong vòng hai tháng, có hiệu lực kéo dài đến ngày 21/8 - Ảnh: Reuters

Bước ngoặt lớn nhất khiến thị trường đảo chiều mạnh mẽ là thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ về việc đình chỉ các lệnh trừng phạt áp đặt lên dầu mỏ Iran trong vòng hai tháng, có hiệu lực kéo dài đến ngày 21/08.

Theo đó, mọi giao dịch liên quan đến sản xuất, bán và vận chuyển hydrocacbon có nguồn gốc từ Iran từng bị cấm trước đây hiện đều được phép thực hiện, với điều kiện Iran đồng ý tiếp đón các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại quốc gia này. Quyết định mới được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán chính thức kể từ ngày Chủ nhật, tiếp nối biên bản ghi nhớ đã ký kết vào tuần trước.

Hai nước hiện có thời hạn 60 ngày và có thể gia hạn để đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Các quốc gia trung gian hòa giải gồm Pakistan và Qatar khẳng định hai bên đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ, bao gồm cả việc thống nhất cơ chế chấm dứt xung đột tại Lebanon và đảm bảo an ninh cho eo biển chiến lược Hormuz.

Nhờ những chuyển biến tích cực này, tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ rệt. Dù chưa hoàn toàn trở lại mức trước chiến tranh, lưu lượng tàu bè qua lại tại đây đang diễn ra rất nhộn nhịp. Tính đến giữa chiều ngày thứ Hai (22/06) theo giờ địa phương, nền tảng theo dõi hàng hải Kpler đã ghi nhận có 26 lượt tàu chở nguyên liệu thô băng qua eo biển này.

Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ không mắc sai lầm

Bất chấp tiến triển ngoại giao đã đạt được trên bàn đàm phán với Mỹ, giới chức Iran vẫn cảnh báo về nguy cơ xung đột tái phát, khẳng định sẽ khiến cho kẻ thù phải hối tiếc nếu phạm sai lần tấn công gây hấn chống Iran.

Cảnh báo được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Seyyed Majed Ebn Reza đưa ra tối qua, trong một tuyên bố chính thức. Ông Reza khẳng định các lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn sẵn sàng và luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ với nguy cơ xung đột bùng phát trở lại. Bất kỳ sai lầm nào của kẻ thù cũng sẽ phải hứng chịu đòn giá trả mạnh mẽ hơn và gây hối tiếc từ phía Iran.

Cảnh báo của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng đàm phán hòa bình chính thức đầu tiên tại Thụy Sỹ với kết quả được đánh giá là tích cực. Hai bên thống nhất lộ trình đàm phán 60 ngày, thành lập Ủy ban Cấp cao về giám sát đàm phán và thiết lập đường dây liên lạc về tránh đụng độ tại eo biển Hormuz.

Ngoài ra, Iran còn khẳng định Mỹ đã chấp nhận giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị bị đóng băng của Iran. Phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này, nhưng đã chính thức thông báo dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô Iran trong 2 tháng. Trên thực địa, hải quân Mỹ cũng đã gỡ hạn chế với các cảng của Iran, trong khi giao thương qua eo biển Hormuz từng bước được nới lỏng.

Truyền thông và giới quan sát khu vực đánh giá kết quả đàm phán Mỹ-Iran là tích cực, nhưng trở ngại còn rất lớn, trong đó có vấn đề Lebanon – mặt trận mà Iran tuyên bố là không thể tách rời khỏi thỏa thuận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tối qua tiếp tục khẳng định quân đội nước này được hoàn toàn tự do hành động chống lại các mối đe dọa ở Nam Lebanon, ám chỉ khả năng sẵn sàng phát động trở lại các cuộc tấn công mới tại mặt trận này với lý do tự vệ.