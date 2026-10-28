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Giá dầu tăng sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia

Thứ Tư, 20:13, 28/10/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay (28/10) đã tăng hơn 1% sau vụ tấn công vào một nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về rủi ro nguồn cung từ nhà xuất khẩu hàng đầu này.

Giá dầu đã tăng trở lại sau khi giảm gần 2 USD/thùng hôm 27/10.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,59 USD, tương đương 1,4%, lên 115,47 USD/thùng vào lúc 7h35 sáng 28/10 (theo giờ Saudi Arabia). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,43 USD, tương đương 1,4%, lên 101,33 USD/thùng.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.

Hiện tại, thị trường vẫn đang dự báo khả năng leo thang trở lại cao hơn. Theo các nhà phân tích, giá dầu vẫn ở mức cao khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về động thái tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran.

Thị trường cũng đang theo dõi cuộc họp sắp tới của các nhà sản xuất dầu OPEC+. Sản lượng ở hầu hết các thành viên cốt lõi của OPEC+, bao gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman, đều thấp hơn mục tiêu đề ra.

Các nhà giao dịch cho biết, xuất khẩu dầu thô từ các cảng Biển Baltic và Biển Đen của Nga có thể giảm trong tháng tới, do các nhà máy lọc dầu trong nước tăng sản lượng dầu diesel sau thỏa thuận với Mỹ hồi đầu tháng này.

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Houthi tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia

VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tập kích chưa từng có nhằm vào quốc gia láng giềng vùng Vịnh, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen, phát động thêm nhiều cuộc tấn công mới bằng cả tên lửa đạn đạo và UAV, đánh phá mục tiêu bên trong lãnh thổ Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh và một cơ sở dầu khí trọng yếu.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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