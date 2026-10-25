Giá phân bón tăng 30%, Campuchia thúc đẩy sản xuất nội địa



Thúc đẩy sản xuất phân bón, giảm phụ thuộc nhập khẩu

Phát biểu tại diễn đàn Nông nghiệp Campuchia 2026, vào hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, ông Chan Sophal, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Campuchia cho biết, ngành nông nghiệp nước này đã có những bước tiến dài, song người dân vẫn chịu tổn thất nghiêm trọng trước thiên tai và “bão giá” vật tư.

Mỗi năm, Campuchia phải chi từ 300 - 400 triệu USD để nhập khẩu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dữ liệu ngành nông nghiệp nước này cho thấy, khối lượng nhập khẩu đã tăng từ 780.000 tấn (năm 2023) lên xấp xỉ 1 triệu tấn (năm 2025). Theo thống kê từ tháng 01 đến tháng 09 năm nay, con số này đã cán mốc 650.000 tấn.

Campuchia thúc đẩy sản xuất phân bón để giải bài toán chi phí và "cơn bão" giá nông sản (Ảnh minh họa).

Sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung quốc tế khiến nền nông nghiệp xứ Chùa Tháp chịu đòn giáng mạnh khi giá năng lượng tăng cao. Giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường Campuchia lập tức bị “đẩy” tăng vọt từ 25% đến 30%, tạo áp lực nặng nề lên chi phí đầu vào của người nông dân.

Campuchia chưa có nhà máy sản xuất phân bón lớn

Nhằm tháo gỡ “nút thắt” này, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ nguồn cung. Ông Kong Chanveasna, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, cơ quan này đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ hỗ trợ kỹ thuật, đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh đến ban hành các chính sách ưu đãi nhằm trải thảm đỏ thu hút nhà đầu tư.

“Mục tiêu cốt lõi là sớm hình thành các nhà máy sản xuất phân bón quy mô công nghiệp trong nước. Tính tới thời điểm hiện tại, Campuchia chưa có nhà máy sản xuất phân bón lớn nào, toàn quốc mới chỉ có khoảng 310 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất phân hữu cơ nhỏ lẻ với tổng công suất vỏn vẹn 80.000 tấn/năm”, ông Kong Chanveasna chia sẻ.