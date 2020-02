Gia tăng lo ngại lây nhiễm chéo Covid-19 trên các tàu du lịch

Ngoài tâm dịch Hồ Bắc, số ca nhiễm mới Covid-19 tại Trung Quốc trong ngày hôm qua (17/2) đã giảm mạnh. Theo chính quyền nước này, đây là dấu hiệu cho thấy sự lây lan của dịch bệnh đã được kiểm soát. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra cảnh báo “thận trọng”, trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm chéo trên các tàu du lịch khiến giới chuyên gia lo ngại.

Xe buýt chở công dân Mỹ sơ tán từ tàu du lịch Diamond Princess rời bến Daikoku Pier ở Yokohama, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Tại Trung Quốc đại lục, trong ngày hôm qua đã ghi nhận 98 ca tử vong mới do Covid-19, trong đó riêng tâm dịch Hồ Bắc là 93 và số ca nhiễm mới là hơn 1.800. Ngoài Hồ Bắc, chỉ có 79 ca nhiễm mới được thông báo trong ngày hôm qua, giảm mạnh so với con số 890 của ngày 4/2. Chính quyền Trung Quốc đánh giá, sự giảm mạnh số ca nhiễm mới là dấu hiệu cho thấy sự lây truyền Covid-19 đã nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua (17/2) cảnh báo, xu hưởng giảm của số ca nhiễm mới cần được đánh giá một cách thận trọng:

“Trung Quốc đã công bố dữ liệu chi tiết về hơn 44.000 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19. Những dữ liệu này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về độ tuổi của những người bị ảnh hưởng, mức độ nghiêm trọng của bệnh và tỷ lệ tử vong. Dữ liệu cũng cho thấy sự suy giảm trong các trường hợp mới. Tuy nhiên, xu hướng này cần được đánh giá một cách thận trọng. Vẫn còn quá sớm để biết liệu xu hướng này có tiếp tục hay không. Mọi kịch bản vẫn có thể xảy ra”.

Covid-19 cũng khiến khoảng 900 người nhiễm bệnh tại khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài Trung Quốc đại lục, tới nay mới có 5 trường hợp tử vong được ghi nhận tại Đặc khu Hành chính Hồng Công, Philippines, Nhật Bản, Pháp và mới đây nhất là Đài Loan (Trung Quốc).

Ngoài Trung Quốc đại lục, việc tình trạng lây nhiễm chéo vẫn đang xảy ra mạnh mẽ trên tàu Diamond Princess, bị cách ly từ hôm 5/2 ngoài khơi Nhật Bản và trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện trên du thuyền MS Westerdam mới đây đã làm gia tăng lo ngại về những ổ dịch mới.

Ít nhất 454 trên tổng số 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Diamond Princess có xét nghiệm dương tính với chủng virus mới, trong đó chỉ riêng ngày hôm qua là 99 ca nhiễm mới. Dù ngày mai mới hết thời hạn cách ly, song từ cuối tuần trước, nhiều nước đã bắt đầu sơ tán công dân để tự cách ly ở trong nước. Hơn 300 người Mỹ hôm qua (17/2) đã được đưa về nước bằng máy bay và sau đó được đưa thẳng tới 2 căn cứ quân sự ở California và Texas để cách ly. Bà Sylvie Briand, một chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, cho biết tổ chức này đang hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để giải quyết hàng trăm ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess.

Bà Sylvie Briand khẳng định mục tiêu là khống chế virus, không để nó ra ngoài chứ không phải khống chế con người: “Mục tiêu của chúng tôi là khống chế virus, không để nó ra ngoài chứ không phải khống chế con người. Chúng tôi cũng phải đảm bảo sự chăm sóc sức khỏe công bằng của người dân Nhật Bản và các nước khác, cũng như những người hiện trên tàu Diamond Princess”.

Ngoài tàu Diamond Princess, lo ngại ngày càng tăng đối với một tàu du lịch khác, tàu Westerdam, cập cảng Campuchia hôm 14/02 vừa qua. Sau khi hơn 2.200 du khách và thủy thủ đoàn trên tàu được lên bờ tại cảng Sihanoukville của Campuchia, một hành khách trên tàu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới khi bà tới Malaysia một ngày sau đó. Điều này đã làm dấy lên những lo ngại về việc rất có thể đã có sự lây nhiễm chéo diễn ra trên tàu. Holland America Line, công ty điều hành tà Westerdam đã khẳng định không có trường hợp nào nhiễm virus được ghi nhận trong hành trình. Việc xác định nguồn khiến hành khách người Mỹ nhiễm virus sẽ là chìa khoá để xác định nguy cơ các hành khách khác bị nhiễm virus./.