Giám đốc FBI Kash Patel bị hacker có liên hệ với Iran tấn công mạng

Nhóm tin tặc đã công bố một loạt hình ảnh của ông Patel từ thời điểm trước khi ông đảm nhiệm cương vị đứng đầu FBI, khẳng định rằng chúng được đánh cắp từ email cá nhân của ông. Một nguồn tin khác quen thuộc với vụ việc cũng xác nhận tính xác thực của các hình ảnh này.

Theo đánh giá ban đầu của CNN, với sự hỗ trợ từ một chuyên gia an ninh mạng độc lập, các email bị rò rỉ trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2022, bao gồm thư từ cá nhân và lịch trình làm việc của ông Patel với nhiều đối tượng khác nhau.

Giám đốc FBI Kash Patel. Ảnh: Reuters

Nhà nghiên cứu an ninh mạng Ron Fabela nhận định rằng điều mà nhóm tin tặc mô tả là một cuộc xâm nhập vào hệ thống “bất khả xâm phạm” của FBI thực chất chỉ là một vụ rò rỉ mang tính cá nhân, với những dữ liệu tương đối đời thường như ảnh gia đình hay thông tin liên quan đến quá trình tìm kiếm nhà ở trước đây của ông Patel.

“Đây không phải là một vụ xâm phạm vào FBI mà đơn thuần là việc lộ lọt những dữ liệu cá nhân rời rạc của một cá nhân", ông nhấn mạnh.

Về phía cơ quan chức năng, FBI xác nhận đã ghi nhận vụ xâm nhập, đồng thời khẳng định không có bất kỳ dữ liệu nào của chính phủ bị đánh cắp. Cơ quan này hiện treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin giúp xác định danh tính nhóm “Handala Hack Team” - một tổ chức tin tặc mà FBI cho rằng thường xuyên nhắm mục tiêu vào các quan chức Mỹ.

Trong một tuyên bố chính thức, FBI tuyên bố đã nhận diện được các cuộc tấn công nhắm vào email của ông Patel và kịp thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm làm giảm thiểu thiệt hại. Cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục truy vết các đối tượng liên quan, hỗ trợ nạn nhân và chia sẻ thông tin tình báo nhằm bảo vệ hạ tầng mạng, phù hợp với chiến lược an ninh mạng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức tình báo Mỹ từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ các nhóm tin tặc có liên hệ với Tehran tiến hành các hoạt động trả đũa sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ tháng trước. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các nhóm tin tặc bị cho là do Iran hậu thuẫn tiếp cận được dữ liệu cá nhân của ông Patel.

Cuối năm 2024, chỉ vài tuần trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc FBI, ông Patel đã được cảnh báo rằng mình là mục tiêu của một chiến dịch tấn công mạng do Iran tiến hành, trong đó một phần thông tin liên lạc cá nhân của ông đã bị rò rỉ.

Vụ việc này nằm trong một chiến dịch rộng lớn hơn của các nhóm tin tặc nước ngoài, bao gồm cả từ Trung Quốc và Iran, nhằm thâm nhập vào tài khoản của các quan chức sắp nhậm chức dưới thời chính quyền Trump. Danh sách mục tiêu được cho là bao gồm nhiều nhân vật cấp cao như Todd Blanche, Lindsey Halligan và Donald Trump Jr..

Đáng chú ý, nhóm tin tặc có liên hệ với Iran đứng sau vụ việc lần này cũng bị cho là liên quan đến một cuộc tấn công mạng hồi đầu tháng 3/2026, gây gián đoạn hoạt động của một nhà sản xuất thiết bị y tế lớn tại Mỹ. Khi đó, nhóm này tuyên bố hành động nhằm trả đũa cho một vụ tấn công tên lửa vào một trường tiểu học ở Iran - sự kiện mà truyền thông nhà nước Iran cho biết đã khiến ít nhất 168 trẻ em thiệt mạng. Lầu Năm Góc hiện đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Theo cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ, các tin tặc nói trên hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Tình báo và An ninh Iran. Để đáp trả, cơ quan này đã tịch thu nhiều trang web được sử dụng cho các hoạt động tấn công mạng. Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ, các nhóm tin tặc này vẫn tiếp tục tiến hành các chiến dịch xâm nhập và lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.