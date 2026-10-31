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Giáo hoàng Leo XIV trở thành vị giáo hoàng đầu tiên bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ

Thứ Bảy, 13:20, 31/10/2026
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VOV.VN - Văn phòng báo chí Vatican hôm 30/10 cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đây là sự kiện lịch sử lần đầu tiên một vị giáo hoàng sinh ra tại Mỹ thực hiện quyền bầu cử.

Vatican thông báo về việc Giáo hoàng tham gia bầu cử tại Mỹ: “Tuân theo thông lệ lâu đời về việc tham gia vào đời sống công dân, ngài đã gửi lá phiếu qua thư tại Chicago. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia vào các tiến trình dân chủ”.

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Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Vatican Media.

Vatican không tiết lộ Giáo hoàng Leo đã bỏ phiếu cho ứng cử viên nào.

Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, sinh ra tại Chicago và là vị giáo hoàng đầu tiên chào đời trên đất Mỹ. Theo trang web Will County Clerk, ông đã bỏ phiếu qua thư dưới tên khai sinh của mình là Robert Francis Prevost.

Sự sụt giảm mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đang gây bất lợi cho các thành viên đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì thế đa số tại cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 3/11, trong bối cảnh công chúng không hài lòng trước chi phí sinh hoạt đắt đỏ và cuộc chiến tại Iran.

Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của mình, Giáo hoàng Leo từng nhiều lần bị ông Trump chỉ trích; vị Tổng thống Mỹ gọi Giáo hoàng Leo là người “yếu đuối”.

Hồi tháng 4, Giáo hoàng Leo gọi lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc hủy diệt nền văn minh Iran là điều không thể chấp nhận được. Ngoài ra, Giáo hoàng còn kêu gọi “suy ngẫm sâu sắc” về cách đối xử với người di cư tại Mỹ.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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