Giao thông Nhật Bản quá tải nghiêm trọng sau Tuần lễ Vàng

Thứ Tư, 15:04, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dòng người trở lại nơi làm việc và nơi cư trú sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, kéo dài từ 25/4 đến hết hôm nay (6/5), đang khiến các loại hình giao thông tại Nhật Bản rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Lĩnh vực chịu áp lực lớn đầu tiên là giao thông đường bộ. Bắt đầu từ hôm 4/5, hầu hết các tuyến cao tốc và quốc lộ của Nhật Bản đều rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ; cá biệt, có thời điểm dòng xe kéo dài hàng chục km, gần như tê liệt.

giao thong nhat ban qua tai nghiem trong sau tuan le vang hinh anh 1
Sân bay Narita luôn quá tải trong những dịp nghỉ dài ngày. Ảnh: Jiji Press

Theo thông tin từ Trung tâm giao thông đường bộ Nhật Bản, từ 11h trưa nay, chỉ riêng tuyến hầm chui Nukata trên cao tốc Shintomei nối hai tỉnh Kanagawa và Aichi, tình trạng ùn tắc kéo dài tới 8 km. Quá tải giao thông đã khiến những đoạn cao tốc vốn chỉ mất vài phút di chuyển nay kéo dài tới hàng giờ. Nhiều địa phương đã phải áp dụng biện pháp tạm thời như hạn chế hoặc đóng các lối vào cao tốc để giảm áp lực giao thông.

Các tuyến đường sắt cao tốc cũng không phải là ngoại lệ. Theo thông báo của các công ty đường sắt, bắt đầu từ hôm qua, hầu hết các tuyến tàu cao tốc (Shinkansen) trọng yếu như Tokai, Hokuriku, Tohoku… đều kín chỗ. Nếu không đặt vé sớm, khả năng được lên tàu là rất thấp. Thậm chí, nhiều hành khách buộc phải thay đổi kế hoạch di chuyển và lưu lại ngoài dự kiến tại các địa phương.

giao thong nhat ban qua tai nghiem trong sau tuan le vang hinh anh 2
Hầu hết các chuyến Shinkansen đều kín chỗ. Ảnh: Jiji Press

Trong khi đó, các sân bay của Nhật Bản cũng trở nên đông đúc bất thường. Theo khảo sát của hãng lữ hành Nhật Bản JTB, trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng năm nay, số người Nhật đi du lịch nước ngoài lên tới 572.000 lượt, tăng 8,5% so với năm ngoái. Trong khi đó, theo ước tính của Ban quản lý sân bay Narita – một trong những sân bay trọng yếu của Nhật Bản tại tỉnh Chiba, chỉ trong thời gian từ 24/4 đến 10/5, lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế này có thể đạt tới 1,6 triệu lượt.

giao thong nhat ban qua tai nghiem trong sau tuan le vang hinh anh 3
Hầu hết các tuyến đường bộ cao tốc trọng yếu của Nhật Bản đều ùn tắc. Ảnh NHK

Mặc dù là một trong những quốc gia có hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, hàng không đồng bộ và hiện đại hàng đầu thế giới, đồng thời người dân luôn có ý thức cao trong việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, song trước sự bùng nổ du lịch và nhu cầu đi lại gia tăng, ùn tắc giao thông được dự báo sẽ tiếp tục là bài toán nan giải đối với Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Trung Quốc hủy nhiều chuyến bay quốc tế kỳ nghỉ lễ 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Trung Quốc đã hủy nhiều chuyến bay quốc tế đến Đông Nam Á và châu Đại Dương. Theo các chuyên gia nước này, nguyên nhân chính là do giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh, cộng thêm tình trạng khan hiếm nhiên liệu ở một số khu vực.

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Trung Quốc đã hủy nhiều chuyến bay quốc tế đến Đông Nam Á và châu Đại Dương. Theo các chuyên gia nước này, nguyên nhân chính là do giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh, cộng thêm tình trạng khan hiếm nhiên liệu ở một số khu vực.

Thái Lan kích hoạt trung tâm chỉ huy ứng phó 7 ngày nguy hiểm dịp nghỉ lễ năm mới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (29/12) đã kích hoạt Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa và Giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo di chuyển an toàn, thuận lợi cho người dân trong 7 ngày của kỳ nghỉ lễ năm mới.

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (29/12) đã kích hoạt Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa và Giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo di chuyển an toàn, thuận lợi cho người dân trong 7 ngày của kỳ nghỉ lễ năm mới.

2,43 tỷ lượt người di chuyển trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ở Trung Quốc

VOV.VN - Theo số liệu chính thức do Trung Quốc công bố hôm qua (8/10), lượng hành khách đã đạt mức kỷ lục sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu kéo dài 8 ngày ở nước này, với 2,43 tỷ lượt người di chuyển, vượt dự báo trước đó.

VOV.VN - Theo số liệu chính thức do Trung Quốc công bố hôm qua (8/10), lượng hành khách đã đạt mức kỷ lục sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu kéo dài 8 ngày ở nước này, với 2,43 tỷ lượt người di chuyển, vượt dự báo trước đó.

