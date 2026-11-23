Vào khoảng 5h30 ngày 22/11, 4 đợt không kích liên tiếp đã giáng xuống khu vực phố 60 tại thủ đô Sanaa. Hai quả đạn đánh trực diện phá hủy hoàn toàn trạm cung cấp nhiên liệu lớn nhất thành phố, trong khi hai đợt khác gây hư hại nặng tòa nhà trụ sở của Công ty Dầu khí Yemen nằm ngay sát đó. Cơ quan y tế do Houthi điều hành xác nhận ít nhất 6 nhân viên bị thương.

Giao tranh nhằm vào “huyết mạch năng lượng” tại Yemen leo thang. Ảnh: UGC/Reuters

Phía Houthi và Công ty Dầu khí Yemen lập tức cáo buộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đứng sau vụ tập kích, đồng thời khẳng định đây là cơ sở hạ tầng dân sự thuần túy, hoàn toàn không có hoạt động quân sự nào.

Ông Najib Qadi, lãnh đạo Công ty Dầu khí Yemen cho biết: “Công ty Dầu khí Yemen là một đơn vị cung cấp dịch vụ và được coi là cơ sở hạ tầng dân sự không được phép nhắm mục tiêu. Việc tấn công vào đây cấu thành tội ác chiến tranh, bởi nơi này hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động quân sự nào và chỉ phục vụ mục đích dân sự thuần túy. Bất chấp điều đó, cơ sở này vẫn liên tục bị nhắm mục tiêu”.

Đến nay, Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận trực tiếp về vụ tấn công trạm xăng phố 60. Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng vụ việc này không phải sự cố đơn lẻ mà nằm trong chuỗi chiến dịch không kích nhằm vào hạ tầng dầu khí tại Sanaa kéo dài từ tháng 10 đến nay, sau các đợt đánh phá kho nhiên liệu Sabaha trước đó.

Lý giải về chiến thuật đánh thẳng vào nguồn nhiên liệu tại thành trì của Houthi, cựu Đại sứ Mỹ tại Yemen Joey Hood: “Việc Saudi Arabia nhắm vào cơ sở này cho thấy họ nhận thức rõ rằng lực lượng Houthi phụ thuộc rất lớn vào nguồn dầu nhập lậu từ Iran và chỉ có thể lưu trữ nhiên liệu tại một số rất ít địa điểm trong vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Vì vậy, hành động này hoàn toàn nhằm cắt đứt tuyến cung ứng nhiên liệu từ Iran cho Houthi. Đây cũng là tuyến đường mà Mỹ đang gây sức ép mạnh mẽ nhưng khó có thể chặn đứng hoàn toàn”.

Đòn đánh vào năng lượng đã kích hoạt phản ứng “ăn miếng trả miếng” dữ dội từ phía Houthi theo nguyên tắc đáp trả tương xứng: hạ tầng năng lượng đổi hạ tầng năng lượng. Cũng trong ngày 22/11, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy lọc dầu cùng trạm radar trên lãnh thổ Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco và trung tâm tài chính Riyadh chừng nào các cuộc không kích chưa dừng lại. Đáp lại, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu xác nhận hệ thống phòng không của họ vừa phải đánh chặn và phá hủy 2 UAV do Houthi phóng về phía miền nam Saudi Arabia và thủ đô Riyadh.

Vòng xoáy trả đũa này đồng thời làm bùng phát giao tranh trên nhiều mặt trận nội địa Yemen. Trong 24 giờ qua, một cuộc tập kích bằng UAV của Houthi vào khu dân cư tại thành phố cảng Aden - khu vực do Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát - đã khiến 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Cộng với các đợt không kích và pháo kích tại tỉnh Taiz, tổng thương vong trên khắp Yemen trong ngày 22/11 đã lên tới ít nhất 5 người chết và 18 người bị thương.

Khi cả hai chiến tuyến đều đẩy mạnh chiến thuật đánh vào hạ tầng chiến lược và cắt đứt nguồn lực của đối phương, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm qua tại Yemen gần như đã không còn triển vọng. Các đợt không kích qua lại không chỉ phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu mà còn đẩy thương vong dân thường ở cả hai phía chiến tuyến lên mức báo động, đe dọa xóa sổ hoàn toàn những nỗ lực hòa giải tại quốc gia Trung Đông này.