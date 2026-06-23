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Giao tranh ở Myanmar khiến trường học Thái Lan gần biên giới phải đóng cửa

Thứ Ba, 06:39, 23/06/2026
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VOV.VN - Một trường học tại huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) đã buộc phải tạm thời đóng cửa sau khi giao tranh tại Myanmar lan sát khu vực biên giới, làm gia tăng nguy cơ đạn lạc. Quân đội Thái Lan đang tăng cường giám sát an ninh và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Đại tá Nuchrawee Jamjamras, Phó Phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan hôm 22/6 thông báo trường Ban Mae Kon Ken ở huyện Mae Sot đã phải tạm thời đóng cửa sau khi giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân bùng phát gần khu vực biên giới từ ngày 21/6.  

giao tranh o myanmar khien truong hoc thai lan gan bien gioi phai dong cua hinh anh 1
Giao tranh tại Myanmar từng khiến đạn lạc sang vùng lãnh thổ Thái Lan và gây hư hại cho tài sản của người dân Thái sinh sống ở khu vực biên giới vào tháng 11/2025 - Nguồn The Nation.

Quân đội Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh biên giới, các binh sĩ trong trạng thái sẵn sàng để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống tại khu vực biên giới.

Quân đội Thái Lan khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi tin tức từ các nguồn chính thống và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng các dấu hiệu bất thường.

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Giao tranh tại Myanmar, đạn lạc sang lãnh thổ Thái Lan

VOV.VN - Quân đội Thái Lan mới đây cho biết, đạn trong giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân gần khu vực biên giới Myanmar và Thái Lan đã bay lạc sang vùng lãnh thổ của Thái Lan, buộc nước này phải bắn cảnh cáo.

PV/VOV-Bangkok
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