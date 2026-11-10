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Giao tranh tại Myanmar leo thang, Thái Lan chuẩn bị điểm sơ tán dọc biên giới

Thứ Ba, 05:19, 10/11/2026
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VOV.VN - Giới chức tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan đã chuẩn bị 4 điểm sơ tán để sẵn sàng tiếp nhận người dân địa phương và người dân Myanmar trong trường hợp giao tranh từ Myanmar tiếp tục leo thang và lan sang khu vực biên giới giáp Thái Lan.

Theo giới chức Thái Lan, một trong các điểm sơ tán được bố trí tại một trường học cách biên giới dọc sông Salween khoảng 7 km. Công tác chuẩn bị được đẩy nhanh trong bối cảnh không quân Myanmar liên tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy ở bang Karen, gần biên giới Thái Lan.

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hôm 9/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết các cơ quan chức năng đã yêu cầu các địa phương ở khu vực biên giới, trong đó có tỉnh Tak và huyện Mae Sot, chuẩn bị sẵn sàng các phương án hỗ trợ nhân đạo trong trường hợp người dân phải chạy sang Thái Lan lánh nạn do xung đột từ Myanmar.

giao tranh tai myanmar leo thang, thai lan chuan bi diem so tan doc bien gioi hinh anh 1
Lực lượng Đặc nhiệm Ratchamanu tăng cường tuần tra, giám sát cả ngày lẫn đêm tại khu vực Mae Sot, tỉnh Tak, theo dõi sát diễn biến giao tranh tại Myanmar và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân khu vực biên giới. (Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan)

Tuy nhiên, Thủ tướng Anutin khẳng định những người sơ tán sẽ được đưa trở lại Myanmar khi điều kiện cho phép. Ông cũng cho biết, theo đánh giá hiện nay, chưa ghi nhận trường hợp nào vượt biên sang Thái Lan liên quan đến đợt giao tranh mới nhất.

Nhà chức trách Thái Lan nhận định việc cho phép người dân từ Myanmar vào lãnh thổ để trú ẩn tạm thời sẽ phụ thuộc vào mức độ đe dọa đối với tính mạng của họ. Thái Lan khẳng định tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ nhân đạo khi cần thiết, đồng thời tăng cường giám sát an ninh dọc tuyến biên giới.

giao tranh tai myanmar leo thang, thai lan chuan bi diem so tan doc bien gioi hinh anh 2
Lực lượng Đặc nhiệm Ratchamanu tăng cường tuần tra, giám sát cả ngày lẫn đêm tại khu vực Mae Sot, tỉnh Tak, theo dõi sát diễn biến giao tranh tại Myanmar và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân khu vực biên giới. (Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan)

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy tại bang Karen, giáp biên giới Thái Lan, vẫn tiếp diễn. Những tuần gần đây, đạn pháo từ phía Myanmar nhiều lần rơi sang lãnh thổ Thái Lan, làm dấy lên lo ngại về an ninh và buộc giới chức nước này tăng cường các biện pháp kiểm soát tại khu vực biên giới. Các cửa khẩu hiện vẫn hoạt động bình thường, song hoạt động thương mại đã chững lại do tâm lý lo ngại của người dân và doanh nghiệp.

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Thái Lan chuẩn bị phương án sơ tán dân thường do giao tranh tại Myanmar

VOV.VN - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã yêu cầu các đơn vị làm nhiệm vụ dọc biên giới với Myanmar sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân thường, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và bệnh nhân, trong bối cảnh giao tranh tại khu vực biên giới phía Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp.

PV/VOV-Bangkok
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