Giới chức Mỹ khuyên người dân từng ở New York tự cách ly 14 ngày

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày diễn ra ngày 24/3, Tiến sĩ Deborah Birx, Điều phối viên Nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng khuyến nghị: “Những ai đã rời thành phố New York trong vài ngày qua, do tỷ lệ mắc bệnh tại đây cao, có thể đã bị phơi nhiễm bệnh trước khi rời đi. Mọi người từng ở khu vực New York nên tự cách ly trong 14 ngày tiếp theo để đảm bảo rằng virus không lây sang người khác. Bất kể họ đã đi đến đâu, cho dù đó là bang Florida, bang Bắc Carolina hay sang Long Island”.

Ảnh minh họa: AP



Tiến sĩ Deborah cho biết các ca nhiễm bệnh mới đang xuất hiện trên khắp Long Island cho thấy nhiều người nhiễm virus đã rời trung tâm thành phố New York và ra khu vực này.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm Quốc gia, cho biết tình hình tại khu vực New York hiện rất nghiêm trọng. Tỷ lệ nhiễm bệnh tại đây cao hơn từ 8 đến 10 lần các khu vực khác của nước Mỹ./.