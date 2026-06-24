Giông bão ở miền Đông nước Mỹ khiến nhiều địa điểm thi đấu World Cup bị ảnh hưởng

Tại Philadelphia, trận đấu giữa Pháp và Iraq đã trở thành trận đầu tiên của World Cup 2026 phải tạm dừng do thời tiết. Mưa lớn và sấm sét xuất hiện trong giờ nghỉ giữa hiệp khiến các cầu thủ phải ở lại phòng thay đồ, trong khi hàng chục nghìn khán giả được yêu cầu rời khỏi khu vực ghế ngồi để tìm nơi trú ẩn bên trong sân vận động. Hiệp hai chỉ có thể bắt đầu trở lại sau hơn hai giờ chờ đợi.

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Ngay từ trước trận đấu, ban tổ chức đã phải hoãn mở cửa sân khoảng 40 phút do điều kiện thời tiết xấu và liên tục phát thông báo khuyến cáo người hâm mộ hạn chế tập trung bên ngoài sân. Hình ảnh các cổ động viên trú mưa dưới mái che và các khu vực hành lang của sân vận động đã trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý của ngày thi đấu.

Không chỉ Philadelphia, khu vực New York và New Jersey cũng chịu ảnh hưởng của đợt giông bão kéo dài. Trận đấu giữa Na Uy và Senegal tại sân MetLife, nơi sẽ tổ chức trận chung kết World Cup vào tháng 7, diễn ra giữa hai đợt mưa lớn. Các cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo giông mạnh và nguy cơ ngập lụt cục bộ đối với khu vực New York, New Jersey và Connecticut, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong thời gian cao điểm.

Các chuyên gia khí tượng Mỹ cho biết, hành lang Đông Bắc từ Washington D.C., Philadelphia, New York đến Boston đang nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh và sét đánh. Một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa từ 50 đến 100 mm chỉ trong vài giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ và gây gián đoạn giao thông.

Tại các fan zone ngoài trời, ban tổ chức cũng phải tăng cường các biện pháp ứng phó. Nhiều khu vực tập trung cổ động viên ở Philadelphia và New York đã được chuẩn bị sẵn các phương án sơ tán tạm thời trong trường hợp xuất hiện sét hoặc mưa lớn. Một số sự kiện bên lề và hoạt động giải trí ngoài trời đã phải điều chỉnh lịch trình.

Theo quy định an toàn được áp dụng tại Mỹ, bất cứ khi nào phát hiện sét trong bán kính khoảng 13 km quanh sân vận động, trận đấu phải dừng ngay lập tức. Chỉ khi không xuất hiện thêm tia sét nào trong vòng 30 phút, trận đấu mới được phép tiếp tục. Nếu có thêm tia sét mới, thời gian chờ lại được tính lại từ đầu. Quy định này được áp dụng rộng rãi tại các giải thể thao chuyên nghiệp ở Mỹ và FIFA cũng phải tuân thủ trong thời gian diễn ra World Cup.

Theo cảnh báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, các đợt giông mùa hè sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới tại khu vực miền Đông, đồng nghĩa với việc các thành phố đăng cai World Cup như Philadelphia, New York/New Jersey và Boston sẽ tiếp tục phải theo dõi sát diễn biến thời tiết.