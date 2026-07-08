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Greenland làm nóng Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Thứ Tư, 16:51, 08/07/2026
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VOV.VN - Không nằm trong chương trình nghị sự chính thức, nhưng Greenland lại trở thành một trong những chủ đề thu hút sự chú ý tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO, hôm 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định Mỹ nên kiểm soát Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Phát biểu này ngay lập tức làm dấy lên những phản ứng mạnh mẽ từ Đan Mạch và nhiều đồng minh châu Âu. 

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Greenland trở thành một trong những chủ đề thu hút sự chú ý tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Tổng thống Trump, Greenland nên thuộc sự kiểm soát của Mỹ chứ không phải Đan Mạch. Bởi Greenland có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với an ninh của Mỹ, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực Bắc Cực ngày càng gia tăng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo Mỹ có thể xem xét lại cam kết quân sự tại châu Âu nếu Đan Mạch không hợp tác trong vấn đề này.

"Greenland là vùng đất nên được kiểm soát bởi Mỹ chứ không phải Đan Mạch. Và nếu họ không hợp tác, với tất cả số tiền chúng ta đã chi để giúp họ đối phó với Nga, chúng ta không cần phải chi thêm nữa. Chúng ta có thể rút toàn bộ binh lính của mình khỏi châu Âu".

Phát biểu của Tổng thống Trump ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Đan Mạch. Phát biểu khi tới dự hội nghị, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Greenland không phải để bán, đồng thời nhấn mạnh mọi đồng minh cần tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch. Người đứng đầu Chính phủ Đan Mạch cũng tái khẳng định Đan Mạch sẵn sàng thực hiện đầy đủ các cam kết trong NATO, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của liên minh.

"Greenland dĩ nhiên không phải để bán. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người, bao gồm cả các đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO, bao gồm cả lãnh thổ của chính mình".

Không chỉ Đan Mạch, nhiều đồng minh châu Âu cũng nhanh chóng lên tiếng bày tỏ lập trường. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định mọi vấn đề liên quan đến Greenland chỉ thuộc thẩm quyền của Vương quốc Đan Mạch. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre bác bỏ những tuyên bố về chủ quyền đối với Greenland, trong khi Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Greenland và các đồng minh nên tập trung vào những thách thức an ninh thực sự mà NATO đang phải đối mặt, đặc biệt là từ Nga.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo NATO vẫn tiếp tục thúc đẩy thông điệp về một liên minh mạnh hơn, với các nước châu Âu và Canada gia tăng chi tiêu quốc phòng, từng bước chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh cùng Mỹ, tranh cãi xoay quanh Greenland đã phần nào phủ bóng lên chương trình nghị sự của hội nghị. Thực tế này cho thấy bên cạnh các thách thức từ bên ngoài, NATO cũng phải đối mặt với những khác biệt trong cách nhìn nhận về các vấn đề chủ quyền và lợi ích chiến lược giữa các đồng minh. Điều này đồng nghĩa với việc duy trì sự thống nhất nội khối sẽ tiếp tục là một trong những bài toán quan trọng đối với liên minh trong thời gian tới.

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Ông Trump khẳng định Mỹ nên kiểm soát Greenland tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN- Ngày 7/7, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các đồng minh châu Âu.

Hồng Nhung/VOV1
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