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Hà Lan bắt giữ hơn 30 đối tượng gây rối trật tự tại La Haye

Chủ Nhật, 15:34, 01/11/2026
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VOV.VN - Cảnh sát Hà Lan đã tiến hành tạm giữ 34 đối tượng liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng tại thành phố La Haye. Phần lớn những người bị bắt giữ đều đang ở độ tuổi vị thành niên, đến từ nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt lời kêu gọi biểu tình, kích động bạo loạn và hôi của dưới danh nghĩa “cuộc tuần hành của thế hệ Gen Z”. Để phòng ngừa rủi ro, các tiểu thương tại trung tâm thành phố La Haye đã chủ động gia cố, che chắn cửa hàng. Chính quyền thành phố cũng ban bố lệnh khẩn cấp, bao gồm quy định cấm đeo khẩu trang hoặc trùm kín mặt tại nơi công cộng.

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Trong suốt chiến dịch kiểm soát, cảnh sát đã chặn giữ, khám xét các đối tượng che mặt, không xuất trình được giấy tờ tùy thân hoặc mang theo pháo nổ trái phép - Ảnh: Reuters

Căng thẳng gia tăng vào chiều cùng ngày khi khoảng 200 cổ động viên bóng đá tập trung tại một quảng trường trung tâm với lý do “bảo vệ thành phố”, đối đầu với nhóm thanh thiếu niên tập trung ở một quảng trường khác gần đó. Vào khoảng 15h00 theo giờ địa phương, khi hai bên có dấu hiệu tiến lại gần để ẩu đả, lực lượng an ninh đã lập tức can thiệp và giải tán đám đông.

Trong suốt chiến dịch kiểm soát, cảnh sát đã chặn giữ, khám xét các đối tượng che mặt, không xuất trình được giấy tờ tùy thân hoặc mang theo pháo nổ trái phép. Đã có ít nhất hai quả pháo sáng bị ném về phía lực lượng chức năng, khiến một cảnh sát bị thương phải nhập viện điều trị.

Nhờ triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt kịp thời, nhà chức trách Hà Lan xác nhận không có vụ cướp bóc hay bạo loạn quy mô lớn nào xảy ra trên địa bàn. Cảnh sát Hà Lan cho biết đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc và sẽ tiếp tục duy trì lệnh khẩn cấp, cũng như tăng cường lực lượng tuần tra nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ gây rối tương tự.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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