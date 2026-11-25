Diễn ra trong hai ngày 23-24/11 tại Trung tâm Quốc gia Nga, Diễn đàn Đô thị Quốc tế 2026 có chủ đề “Chuyển đổi đô thị bền vững: Ứng phó với các thách thức toàn cầu”. Chương trình tập trung vào năm lĩnh vực: kinh tế và đổi mới sáng tạo, quan hệ quốc tế, phát triển bền vững các địa phương, nguồn nhân lực và sáng kiến thanh niên. Các đại biểu trao đổi về ứng dụng công nghệ bản sao số trong quản lý thành phố, phát triển kinh tế di sản, hợp tác công - tư, xây dựng đô thị xanh và thúc đẩy ngoại giao đô thị trong khuôn khổ BRICS.

Diễn đàn Đô thị Quốc tế 2026 diễn ra từ 23-24/11 tại thủ đô Moscow (Nga) (Ảnh: BTC)

Theo thông tin từ ban tổ chức, một trong những kết quả đáng chú ý là việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các địa phương của Nga với đối tác nước ngoài. Diễn đàn đồng thời tổ chức trao giải cho các dự án tiêu biểu trong khuôn khổ Giải thưởng BRICS+ về hỗ trợ những chương trình phát triển địa phương và sáng kiến xã hội. Các dự án tham gia đến từ 38 quốc gia, được đánh giá ở 7 lĩnh vực, gồm giải pháp môi trường và quy hoạch đô thị bền vững, du lịch và công nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xã hội, y tế và hợp tác quốc tế giữa các địa phương.

Một nội dung quan trọng khác là Diễn đàn Quốc tế các thành phố carbon thấp lần thứ VI trong khuôn khổ chương trình NEASPEC của Ủy ban Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các đại biểu tập trung trao đổi về phát triển đô thị bền vững, ứng phó với sức ép dân số, biến đổi khí hậu và nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ diễn đàn. Tại phiên chuyên đề với chủ đề “Hợp tác liên nghị viện trong quản trị thông minh, phát triển bền vững và gắn kết nhân dân giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Moscow”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề xuất ba trụ cột hợp tác giữa HĐND TP Hà Nội và Duma thành phố Moscow, gồm trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, quản trị đô thị thông minh và chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị xanh, giao thông công cộng, đường sắt đô thị và bảo tồn di sản; mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn (Ảnh: BTC)

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Moscow Alexey Shaposhnikov đã ký Nghị định thư phát triển hợp tác giữa hai cơ quan dân cử. Văn kiện tạo cơ chế trao đổi thường xuyên về quản lý đô thị, xây dựng chính sách và giám sát thực thi pháp luật. Bên cạnh hợp tác song phương, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Hà Nội, với tư cách là Thủ đô của quốc gia đối tác BRICS, sẵn sàng tham gia tích cực vào Phong trào Nghị viện Thủ đô các nước BRICS, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với Moscow thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực vì sự phát triển bền vững của các đô thị. Bên lề diễn đàn, đoàn đại biểu Hà Nội cũng đề cập tiềm năng mở rộng hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân và quảng bá văn hóa giữa hai thủ đô.

Phát biểu đánh giá kết quả diễn đàn, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhấn mạnh các thỏa thuận đạt được cần hướng tới những nhiệm vụ thực tiễn như hiện đại hóa hạ tầng, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Theo ông, việc tăng cường đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức phát triển sẽ giúp chuyển hóa kinh nghiệm trao đổi thành những dự án cụ thể.

Diễn đàn Đô thị Quốc tế 2026 là lần đầu tiên được tổ chức theo định hướng thường niên. Kết quả sự kiện cho thấy hợp tác giữa các địa phương đang trở thành một kênh quan trọng trong quan hệ quốc tế, nhất là khi các thành phố trên thế giới cùng đối mặt với những thách thức về môi trường, hạ tầng, dân số và chuyển đổi công nghệ.