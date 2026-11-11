Hạ viện Mỹ bác bỏ nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth

Với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua kiến nghị chuyển nghị quyết luận tội tới một ủy ban, qua đó trên thực tế chấm dứt nỗ lực luận tội trong thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, Hạ nghị sĩ Thomas Massie, đảng viên Cộng hòa đại diện bang Kentucky và là người khởi xướng nghị quyết, là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu cùng phe Dân chủ nhằm duy trì tiến trình luận tội.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở Simi Valley, bang California, ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Nghị quyết do ông Massie đề xuất gồm 8 điều khoản, trong đó có 4 điều khoản liên quan trực tiếp đến cuộc chiến với Iran. Bộ trưởng Hegseth bị cáo buộc tiến hành chiến tranh khi chưa được Quốc hội cho phép, tiếp tục các hoạt động quân sự sau khi cả Hạ viện và Thượng viện yêu cầu lượng Mỹ rút quân, vi phạm giới hạn 60 ngày theo Luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, đồng thời không tuân thủ các quy định nhằm hạn chế thương vong dân thường.

Các điều khoản còn lại cáo buộc ông Hegseth chỉ đạo những cuộc tấn công gây chết người nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy tại vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, bao gồm cả việc tấn công những người sống sót và không thực hiện nghĩa vụ cứu hộ trên biển. Nghị quyết cũng đề cập đến chiến dịch bắt giữ và phế truất Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc sử dụng Bộ Quốc phòng để trả đũa Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly, cùng hoạt động quân sự tại Yemen.

Trước cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Hegseth tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc, bác bỏ toàn bộ cáo buộc và cho rằng nỗ lực luận tội chỉ là một màn trình diễn chính trị. Ông nói rằng tất cả các chiến dịch quân sự được đề cập đều hợp pháp, đồng thời cho rằng những hành động nhằm làm suy yếu các lực lượng khủng bố, ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy và bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela là nhiệm vụ của quân đội Mỹ, không phải những hành vi cấu thành tội danh luận tội.

Tổng thống Donald Trump cũng hai lần lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social trong ngày 10/11. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Trump ca ngợi cách Bộ trưởng Hegseth phản bác các cáo buộc, đồng thời chỉ trích gay gắt Hạ nghị sĩ Massie. Sau khi kết quả được công bố, Tổng thống Mỹ tiếp tục đăng thông điệp khẳng định cuộc bỏ phiếu đã minh oan cho Bộ trưởng Quốc phòng, người được ông ca ngợi là một người yêu nước. Ông Trump đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ tiếp tục lợi dụng và lạm dụng các cơ chế chính trị của nước Mỹ.

Mặc dù nghị quyết bị bác bỏ về mặt thủ tục, một số nghị sĩ Cộng hòa vẫn bày tỏ bất đồng với cách điều hành của Bộ trưởng Hegseth. Hạ nghị sĩ Don Bacon, đại diện bang Nebraska, cho biết ông không đồng tình với nhiều quyết định của người đứng đầu Lầu Năm Góc, đặc biệt liên quan đến việc sa thải hàng loạt tướng lĩnh và sử dụng ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, ông không ủng hộ nghị quyết luận tội do ông Massie đề xuất.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Darrell Issa, đại diện bang California, cho rằng những hành động của Bộ trưởng Hegseth chưa đủ cơ sở để cấu thành các tội danh nghiêm trọng theo Hiến pháp Mỹ. Ông cũng nhận định ngay cả khi Hạ viện thông qua nghị quyết, Thượng viện khó có thể đạt được số phiếu cần thiết để kết tội và cách chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Về phía đảng Dân chủ, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người dự kiến trở thành Chủ tịch Hạ viện khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027, trước đó tuyên bố sẽ tìm cách buộc ông Hegseth rời nhiệm sở khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cơ quan này.

Theo Hiến pháp Mỹ, việc luận tội một quan chức liên bang cần được đa số Hạ viện thông qua, sau đó Thượng viện tiến hành xét xử. Để kết tội và cách chức, cần có sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba số thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.