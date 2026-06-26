Hạ viện Séc thông qua các quy định nghiêm ngặt hơn cho người tị nạn Ukraine

Theo đó, Hạ viện Séc nhất trí thông qua dự luật của chính phủ nhằm siết chặt các điều kiện về điều kiện nhận trợ cấp nhân đạo đối với người tị nạn Ukraine.

Truyền thông Séc đưa tin, dự luật được đề xuất sẽ yêu cầu những người được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời khi xin trợ giúp nhân đạo phải đang làm việc, tự kinh doanh hoặc đăng ký với văn phòng lao động. Điều này cũng yêu cầu người hưởng lợi phải lưu trú tại Cộng hòa Séc ít nhất 16 ngày trong tháng theo yêu cầu trợ cấp. Các điều kiện mới này sẽ không áp dụng cho trẻ em, học sinh hoặc người cao tuổi.

Ảnh minh họa. Theo: aa

Dự luật được chấp thuận ngay lần đầu tiên được công bố tại Hạ viện và sẽ được chuyển sang quy trình tiếp theo để các nhà lập pháp có thể đề xuất bổ sung các sửa đổi trước khi tiến hành bỏ phiếu cho dự thảo cuối cùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu đã siết chặt việc tiếp cận các quyền lợi dành cho người tị nạn Ukraine theo chương trình bảo vệ tạm thời của EU.

Trong một diễn biến liên quan, Ba Lan đã đặt điều kiện có việc làm cho người tị nạn Ukraine để được hưởng các chế độ phúc lợi, trong khi Đức đã giảm hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine mới đến và tăng cường các yêu cầu tìm việc làm. Hà Lan yêu cầu người tị nạn từ Ukraine đang làm việc phải có đóng góp nhất định vào chi phí nhà ở. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên, bao gồm Slovakia, Hungary và Ireland, đã cắt giảm hỗ trợ nhà ở hoặc tài chính cho những người tị nạn Ukraine.