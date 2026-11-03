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Hai đảng chạy đua nước rút trước giờ bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Thứ Ba, 05:14, 03/11/2026
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VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đang bước vào những giờ cuối cùng trước ngày bỏ phiếu 3/11, với cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường vận động để bảo vệ thế đa số của đảng Cộng hòa thì đảng Dân chủ đang tìm cách tận dụng những bất mãn của cử tri về chi phí sinh hoạt, đồng thời phải giải quyết bất đồng nội bộ tại một số bang chiến địa.

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại khu vực hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, trong hoạt động công khai cuối cùng được lên lịch trước ngày bầu cử. Mặc dù Nhà Trắng giới thiệu đây là cơ hội để Tổng thống đưa ra thông điệp vận động cuối cùng, ông Trump lại dành phần lớn thời gian nói về việc cải tạo hồ phản chiếu và những dự án chỉnh trang thủ đô.

Trong phần đề cập đến bầu cử, Tổng thống Trump gọi đây là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng nhất trong cuộc đời ông, đồng thời công kích các ứng viên đảng Dân chủ và kêu gọi những người từng bỏ phiếu cho ông tiếp tục ủng hộ đảng Cộng hòa.

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Các ứng viên Dân chủ và Cộng hoà đang chạy đua trong những giờ phút cuối cùng (Ảnh: QT)

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận đảng của tổng thống đương nhiệm thường gặp bất lợi trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông cho rằng nếu một bộ phận đáng kể cử tri từng ủng hộ mình tiếp tục đi bỏ phiếu, đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng lớn, nhưng cũng thừa nhận xu hướng lịch sử thường không thuận lợi cho đảng cầm quyền.

Trước đó, ông Trump đã kết thúc đợt vận động tranh cử kéo dài gần một tháng với 28 cuộc mít tinh tại nhiều bang trên toàn nước Mỹ. Chỉ riêng ngày 1/11, ông đã đến Kansas và Iowa, hai bang có những cuộc cạnh tranh đáng chú ý vào Thượng viện. Theo thống kê, Tổng thống Mỹ đã dành 25 ngày trong tháng cuối cùng của chiến dịch để vận động tại 19 bang, nhằm huy động cử tri Cộng hòa tham gia bỏ phiếu.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đang đối mặt với một diễn biến bất ngờ tại Michigan, bang được xem là có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Haley Stevens, người thất bại trước ông Abdul El-Sayed trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng, ngày 1/11 bất ngờ tuyên bố ủng hộ ứng viên Cộng hòa Mike Rogers. Bà Stevens sau đó xuất hiện cùng ông Rogers tại một nhà thờ ở Detroit, gây ra phản ứng mạnh mẽ trong nội bộ đảng Dân chủ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích quyết định của bà Stevens là hành động phản bội, trong khi Tổng thống Trump công khai hoan nghênh sự ủng hộ dành cho ứng viên Cộng hòa.

Bất đồng tại Michigan diễn ra vào thời điểm đảng Dân chủ đang tìm cách giành thêm ít nhất 4 ghế để kiểm soát Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa hiện nắm 53 ghế, so với 47 ghế của đảng Dân chủ và các nghị sĩ độc lập liên kết.

Ngoài Michigan, các cuộc đua tại North Carolina, Maine, Georgia và Ohio cũng thu hút sự quan tâm lớn. Một số bang truyền thống nghiêng về đảng Cộng hòa như Texas, Kansas và Iowa đang chứng kiến mức độ cạnh tranh đáng chú ý, mở ra thêm những địa bàn tranh chấp trong cuộc đua Thượng viện.

Tại Hạ viện, toàn bộ 435 ghế sẽ được bầu lại. Theo đánh giá của các nhà phân tích phi đảng phái, đảng Dân chủ có triển vọng giành lại đa số tại viện này, trong khi cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát Thượng viện vẫn khó dự đoán hơn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là số lượng cử tri bỏ phiếu sớm tiếp tục tăng mạnh. Theo dữ liệu được công bố ngày 2/11, hơn 55 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức. Con số này phản ánh mức độ tham gia lớn của cử tri, dù chưa thể xác định đảng nào được hưởng lợi từ xu hướng bỏ phiếu sớm.

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Bên trong một địa điểm bầu cử tại thủ đô Washington (Ảnh: QT)

Các vấn đề kinh tế, đặc biệt là giá cả sinh hoạt, năng lượng, việc làm và chính sách thuế quan, tiếp tục là trọng tâm trong những thông điệp vận động cuối cùng. Đảng Cộng hòa nhấn mạnh thành tích điều hành kinh tế, chính sách nhập cư và an ninh biên giới, trong khi đảng Dân chủ tập trung vào sức ép chi phí sinh hoạt và những hệ quả từ chính sách của chính quyền Tổng thống Trump.

Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh những tranh cãi pháp lý liên quan đến quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu tiếp tục xuất hiện. Tại Alaska, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm ngăn việc chứng nhận kết quả bầu cử Thượng viện trong một số điều kiện nhất định.

Trong khi đó, tại California, Tổng thống Trump đề nghị Tòa án Tối cao can thiệp vào tranh chấp liên quan đến việc kiểm đếm phiếu bầu qua thư của hơn 20.000 cử tri mà giới chức liên bang nghi ngờ không đủ tư cách công dân. Chính quyền California phản đối, cho rằng yêu cầu này có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu của những cử tri hợp lệ.

Kết quả bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định tương quan quyền lực tại Washington trong hai năm tới. Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát một trong hai viện, Tổng thống Trump có thể đối mặt với những trở ngại lớn hơn trong việc thông qua các dự luật, đồng thời chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ Quốc hội.

Quang Trung/VOV-Washington
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