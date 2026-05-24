Hai người bị bắn trong cuộc đụng độ với lực lượng mật vụ Mỹ gần Nhà Trắng

Vụ việc diễn ra tại khu vực giao giữa Đại lộ Pennsylvania và Đường 17 Tây Bắc, ngay sát khuôn viên Nhà Trắng. Theo nguồn tin thực thi pháp luật, các sĩ quan thuộc đơn vị mặc đồng phục của Mật vụ đã phản ứng sau khi nhận được báo cáo về một tay súng có vũ trang xuất hiện trong khu vực.

Những người có mặt gần hiện trường cho biết họ đã nghe thấy hàng chục tiếng súng nổ liên tiếp, kéo theo phản ứng an ninh quy mô lớn và lệnh phong tỏa khẩn cấp quanh Nhà Trắng.

Một thành viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ quan sát, tay cầm vũ khí sau khi nghe thấy tiếng súng nổ gần Nhà Trắng ngày 23/5/2026. Ảnh: Reuters

Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại góc đường 17 và Đại lộ Pennsylvania Northwest, ngay bên ngoài khu phức hợp Nhà Trắng. Tuy nhiên, giới chức chưa công bố đầy đủ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi tiếng súng vang lên, các phóng viên đang tác nghiệp tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng đã được yêu cầu lập tức di chuyển vào phòng họp báo. Bên trong khuôn viên Nhà Trắng, nhân viên Mật vụ hô lớn yêu cầu mọi người “nằm xuống” và trú ẩn tại chỗ do nguy cơ tiếp tục có tiếng súng.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết nhiều đặc vụ mật vụ mang theo súng trường đã nhanh chóng triển khai quanh khu vực bãi cỏ phía Bắc và phong tỏa toàn bộ phòng họp báo Nhà Trắng. Lệnh phong tỏa chỉ được dỡ bỏ sau khoảng 18h45 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump được cho là đang có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trên X rằng cơ quan này “đang có mặt tại hiện trường và hỗ trợ Cơ quan Mật vụ xử lý vụ nổ súng gần khuôn viên Nhà Trắng”, đồng thời cam kết sẽ sớm cập nhật thêm thông tin cho công chúng.

Trong khi đó, phóng viên Nhà Trắng của ABC News, Selina Wang, đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc tiếng súng vang lên tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng.

“Tôi đang quay video bằng iPhone để đăng lên mạng xã hội thì bất ngờ nghe thấy tiếng súng. Có cảm giác như hàng chục phát đạn liên tiếp. Chúng tôi lập tức được lệnh chạy nhanh vào phòng họp báo để trú ẩn”, cô viết trên X.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tháng sau một vụ đấu súng khác liên quan đến an ninh Nhà Trắng. Khi đó, nghi phạm Cole Tomas Allen bị cáo buộc mang súng ngắn vượt qua trạm kiểm soát an ninh và đấu súng với các đặc vụ mật vụ. Người này hiện không nhận tội trong vụ án liên quan đến âm mưu ám sát ông Trump và nhiều cáo buộc hình sự khác.