  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hai người bị bắn trong cuộc đụng độ với lực lượng mật vụ Mỹ gần Nhà Trắng

Chủ Nhật, 07:37, 24/05/2026
VOV.VN - Hai người đã bị bắn trong một vụ đụng độ với lực lượng mật vụ xảy ra gần Nhà Trắng vào chiều 23/5, theo thông tin từ một quan chức thực thi pháp luật Mỹ.

Vụ việc diễn ra tại khu vực giao giữa Đại lộ Pennsylvania và Đường 17 Tây Bắc, ngay sát khuôn viên Nhà Trắng. Theo nguồn tin thực thi pháp luật, các sĩ quan thuộc đơn vị mặc đồng phục của Mật vụ đã phản ứng sau khi nhận được báo cáo về một tay súng có vũ trang xuất hiện trong khu vực.

Những người có mặt gần hiện trường cho biết họ đã nghe thấy hàng chục tiếng súng nổ liên tiếp, kéo theo phản ứng an ninh quy mô lớn và lệnh phong tỏa khẩn cấp quanh Nhà Trắng.

Một thành viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ quan sát, tay cầm vũ khí sau khi nghe thấy tiếng súng nổ gần Nhà Trắng ngày 23/5/2026. Ảnh: Reuters

Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại góc đường 17 và Đại lộ Pennsylvania Northwest, ngay bên ngoài khu phức hợp Nhà Trắng. Tuy nhiên, giới chức chưa công bố đầy đủ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi tiếng súng vang lên, các phóng viên đang tác nghiệp tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng đã được yêu cầu lập tức di chuyển vào phòng họp báo. Bên trong khuôn viên Nhà Trắng, nhân viên Mật vụ hô lớn yêu cầu mọi người “nằm xuống” và trú ẩn tại chỗ do nguy cơ tiếp tục có tiếng súng.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết nhiều đặc vụ mật vụ mang theo súng trường đã nhanh chóng triển khai quanh khu vực bãi cỏ phía Bắc và phong tỏa toàn bộ phòng họp báo Nhà Trắng. Lệnh phong tỏa chỉ được dỡ bỏ sau khoảng 18h45 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump được cho là đang có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trên X rằng cơ quan này “đang có mặt tại hiện trường và hỗ trợ Cơ quan Mật vụ xử lý vụ nổ súng gần khuôn viên Nhà Trắng”, đồng thời cam kết sẽ sớm cập nhật thêm thông tin cho công chúng.

Trong khi đó, phóng viên Nhà Trắng của ABC News, Selina Wang, đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc tiếng súng vang lên tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng.

“Tôi đang quay video bằng iPhone để đăng lên mạng xã hội thì bất ngờ nghe thấy tiếng súng. Có cảm giác như hàng chục phát đạn liên tiếp. Chúng tôi lập tức được lệnh chạy nhanh vào phòng họp báo để trú ẩn”, cô viết trên X.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tháng sau một vụ đấu súng khác liên quan đến an ninh Nhà Trắng. Khi đó, nghi phạm Cole Tomas Allen bị cáo buộc mang súng ngắn vượt qua trạm kiểm soát an ninh và đấu súng với các đặc vụ mật vụ. Người này hiện không nhận tội trong vụ án liên quan đến âm mưu ám sát ông Trump và nhiều cáo buộc hình sự khác.

Video nghi phạm vụ nổ súng tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng lao qua cửa an ninh

VOV.VN - Công tố viên Mỹ Pirro đăng tải video cho thấy nghi phạm trong vụ nổ súng tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng đã lao tới và vượt qua lực lượng an ninh. Đối tượng Cole Allen hiện đối mặt với ba cáo buộc liên bang, trong đó có tội danh âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ, cùng với hành vi vận chuyển vũ khí trái phép.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Nghi phạm vụ nổ súng tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là ai?

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ nổ súng gây hoang mang tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được cơ quan chức năng xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, sống tại Torrance – khu vực ven biển thuộc vùng Nam Vịnh (South Bay), giáp Los Angeles.

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 25/4 (giờ địa phương) cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington đã bị bắt giữ, đồng thời tiết lộ người này được cho là đến từ bang California.

Ông Trump: Nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau sự cố tại tiệc phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng gây hoảng loạn tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh.

Ông Trump được sơ tán khẩn cấp sau sự cố an ninh tại tiệc phóng viên ở Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đã phải rời khỏi buổi tiệc thường niên của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 sau khi xuất hiện một mối đe dọa chưa xác định. Hiện chưa ghi nhận trường hợp bị thương.

Nghị sĩ đảng Dân chủ bị mời rời khỏi khán phòng Hạ viện khi ông Trump phát biểu

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Al Green đã bị yêu cầu rời khỏi phòng họp Hạ viện chỉ vài phút sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang, do ông giơ tấm biển với dòng chữ “Người da đen không phải là loài vượn”.

