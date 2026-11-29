Các quan chức an ninh tại bang Puntland của Somalia cho biết, con tàu bị cướp có tên MV Marsa Virgo, đây là tàu thương mại thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại UAE.

Cũng theo các quan chức an ninh này, 6 tên cướp biển Somalia thực hiện vụ cướp, trước đó đã rời bang Puntland trên một chiếc thuyền đánh cá để đến Yemen, trà trộn vào cộng đồng người tị nạn Somalia tại miền Nam Yemen. Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công được thực hiện bởi cướp biển Somalia xuất phát từ lãnh thổ Yemen.

Lực lượng cảnh sát biển từ vùng Puntland tự trị của Somalia tuần tra vịnh Aden (Ảnh: Europacap)

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hôm qua cũng thông báo về việc một tàu chở hàng đã bị những kẻ tấn công chiếm giữ cách bờ biển Balhaf của Yemen khoảng 120 km về phía Tây Nam.

Tình trạng cướp biển đã gia tăng trở lại tại vùng biển ngoài khơi khu vực Sừng châu Phi, với ít nhất 16 vụ tấn công kể từ tháng 4/2026, mức cao nhất kể từ năm 2013.