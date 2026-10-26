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Hai tập đoàn công nghệ Mỹ lên kế hoạch huy động gần 200 tỷ USD cho AI

Thứ Hai, 22:51, 26/10/2026
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VOV.VN - Hai công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ là Meta và Anthropic đang xúc tiến các kế hoạch huy động vốn quy mô lớn, với tổng giá trị có thể lên tới gần 200 tỷ USD, nhằm đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, đang lên kế hoạch huy động tối đa 95 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu. Trong đó, khoảng 35 tỷ USD dự kiến được chào bán trong giai đoạn đầu, bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi. Công ty cũng dự kiến huy động thêm tối đa 60 tỷ USD trong năm 2027. Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu, mua sắm chip xử lý và phát triển các mô hình AI tiên tiến.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Reuters

Kế hoạch huy động vốn được đưa ra trong bối cảnh Meta đang đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Riêng trong năm 2026, tập đoàn này dự kiến chi từ 135 đến 145 tỷ USD cho các hoạt động đầu tư vốn, chủ yếu liên quan đến trung tâm dữ liệu và năng lực điện toán. Một số nhà sản xuất chip lớn như Nvidia, AMD và Broadcom cũng được cho là quan tâm đến việc tham gia đợt phát hành cổ phiếu của Meta.

Trong khi đó, Anthropic, một trong những đối thủ lớn của OpenAI, đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Thương vụ IPO của Anthropic có thể huy động tới 100 tỷ USD, với mức định giá doanh nghiệp được giới đầu tư dự báo từ 1.500 đến 2.000 tỷ USD. Nếu đạt được quy mô này, đây sẽ là một trong những đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch IPO của Anthropic cũng thu hút sự chú ý do chi phí phát triển AI đang tăng rất nhanh. Việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI thế hệ mới đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ. Áp lực chi phí khiến các doanh nghiệp công nghệ phải liên tục tìm kiếm nguồn vốn mới, ngay cả khi triển vọng thu hồi vốn từ các sản phẩm AI vẫn còn nhiều bất định.

Các kế hoạch huy động vốn của cả Meta và Anthropic diễn ra trong bối cảnh những tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt nhằm giành lợi thế trong lĩnh vực AI. Cuộc đua không chỉ tập trung vào khả năng phát triển các mô hình thông minh hơn, mà còn mở rộng sang việc kiểm soát hạ tầng điện toán, nguồn cung chip bán dẫn và năng lượng.

Quang Trung/VOV-Washington
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