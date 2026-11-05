Hai ứng viên Thượng viện Mỹ ở Mississipppi chỉ cách nhau 65 phiếu



Theo số liệu cập nhật ngày 4/11, với khoảng 95,4% số phiếu dự kiến đã được kiểm, ông Scott Colom nhận được 462.857 phiếu, trong khi bà Hyde-Smith giành 462.792 phiếu. Cả hai đều đạt tỷ lệ 48,9%. Ứng viên độc lập Ty Pinkins nhận được 19.938 phiếu, tương đương 2,1%. Hiện vẫn còn khoảng 46.000 phiếu dự kiến chưa được kiểm đếm, khiến kết quả cuộc đua chưa thể xác định.

Nguyên nhân khiến kết quả chưa thể được công bố là do quy định kiểm phiếu của bang. Theo luật của bang, các phiếu bầu qua thư vẫn được chấp nhận nếu đến cơ quan bầu cử trước hạn chót ngày 10/11, với điều kiện được gửi đi không muộn hơn ngày bầu cử 3/11.

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, hàng nghìn phiếu bầu tạm thời, được sử dụng trong những trường hợp chưa thể xác minh ngay tư cách cử tri tại điểm bỏ phiếu, cũng cần được kiểm tra và xác nhận hợp lệ trước khi đưa vào kết quả chính thức.

Diễn biến tại Mississippi gây chú ý bởi đây vốn là một trong những bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng tại bang này với cách biệt khoảng 20 điểm phần trăm, trong cuộc bầu cử năm 2024. Đảng Dân chủ cũng chưa giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử Thượng viện tại bang này kể từ năm 1982.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện với 54 ghế tính tới thời điểm này, kết quả tại Mississippi cùng với cuộc đua chưa ngã ngũ ở Alaska sẽ quyết định quy mô đa số của đảng này tại Thượng viện khóa mới, bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2027.