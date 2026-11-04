Hakeem Jeffries - người đứng trước cơ hội trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ là ai?

Đằng sau sự thăng tiến này là hành trình chính trị đáng chú ý của một nghị sĩ xuất thân từ quận Brooklyn, bang New York - người được biết đến với khả năng đàm phán, tư duy chiến lược và phong cách lãnh đạo thực dụng. Tuy nhiên, nếu nắm giữ chiếc búa quyền lực tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries sẽ phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: đoàn kết một đảng Dân chủ đang có nhiều khác biệt về tư tưởng và chiến lược chính trị.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries, phát biểu trong sự kiện chào đón kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Washington, D.C. ngày 3/11 (Ảnh: Reuters)

Khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 dần ngã ngũ, Hakeem Jeffries không giấu được sự lạc quan về triển vọng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện của đảng Dân chủ. “Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện”, ông tuyên bố tại một sự kiện vận động gần đây. “Chúng ta sẽ góp phần mở ra một chương tốt đẹp hơn cho nước Mỹ. Đó là sứ mệnh của chúng ta và thất bại không phải là lựa chọn”.

Ở tuổi 56, ông đang đứng trước cơ hội tạo nên dấu mốc lịch sử, nhưng đây cũng là kết quả của một quá trình làm việc và cống hiến kéo dài hơn hai thập kỷ. Từ một luật sư trẻ tại Brooklyn từng thất bại trong những cuộc tranh cử đầu tiên, Jeffries đã vươn lên vị trí lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện liên bang, kế nhiệm một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử chính trị Mỹ hiện đại – bà Nancy Pelosi.

Xuất thân Brooklyn và con đường chính trị nhiều thử thách

Hakeem Jeffries sinh ra và lớn lên tại Brooklyn, New York, trong một gia đình có truyền thống quan tâm đến các vấn đề xã hội và chính trị cộng đồng. Mẹ ông là nhân viên công tác xã hội, còn cha làm công việc tư vấn và hỗ trợ những người gặp vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện. Những cuộc thảo luận về chính trị, hoạt động xã hội, lịch sử người Mỹ da màu và tầm quan trọng của giáo dục thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn gia đình.

Ông kết hôn với một nhân viên công tác xã hội và có hai người con. Về nguồn gốc gia đình, ba trong số ông bà của Jeffries là người Mỹ da màu đến từ miền Nam nước Mỹ; người ông bên ngoại là con của những người nhập cư từ Cape Verde, quốc đảo nói tiếng Bồ Đào Nha ở châu Phi.

Jeffries theo học tại trường trung học Midwood, sau đó lấy bằng khoa học chính trị tại Đại học Binghamton thuộc hệ thống Đại học bang New York. Ông tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ chính sách công tại Đại học Georgetown và tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Luật thuộc Đại học New York.

Sau thời gian làm việc tại một hãng luật lớn và đảm nhiệm vị trí luật sư doanh nghiệp cho Viacom và CBS, Jeffries bắt đầu theo đuổi con đường chính trị vào năm 2000, khi mới 29 tuổi. Mục tiêu của ông là đánh bại nghị sĩ Roger L. Green, người đã giữ ghế đại diện một khu vực ở Brooklyn trong nhiều năm.

Trong cuộc vận động đầu tiên, Jeffries định vị mình là đại diện cho thế hệ trẻ, có khả năng đem lại thay đổi cho khu vực. Ông công khai chỉ trích đối thủ là người xa rời cử tri. Tuy nhiên, chiến dịch không thành công. Jeffries tiếp tục thất bại trong lần tranh cử tiếp theo, trước khi giành được ghế tại cơ quan lập pháp bang New York vào năm 2006, sau khi Green rút lui để tranh cử vào Quốc hội liên bang.

Một năm sau, Jeffries bước vào cơ quan lập pháp bang tại quận Albany. Đây là nơi ông bắt đầu tích lũy những kinh nghiệm chính trị quan trọng, đặc biệt trong việc vận động sự ủng hộ, thương lượng giữa các nhóm lợi ích và tìm kiếm đồng minh vượt ra ngoài phạm vi những người cùng quan điểm.

Năm 2012, ông được bầu vào Hạ viện Mỹ sau khi nghị sĩ kỳ cựu Ed Towns quyết định không tái tranh cử. Từ đây, sự nghiệp chính trị của Jeffries bước sang một giai đoạn mới.

Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Hakeem Jeffries đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện tháng 7/2020 (Ảnh: Reuters)

Bản lĩnh của một nhà đàm phán và tư duy của người chơi cờ

Nếu phải chọn một đặc điểm nổi bật trong phong cách chính trị của Jeffries, đó là khả năng tính toán chiến lược và xây dựng liên minh. Ông không phải mẫu chính trị gia thường xuyên tìm cách gây chú ý bằng những phát ngôn mạnh mẽ hay đối đầu trực diện. Thay vào đó, Jeffries thường lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, nghiên cứu kỹ các vấn đề và kiên trì tìm kiếm sự đồng thuận.

Cựu Thống đốc bang New York David Paterson, người từng làm việc cùng Jeffries trong giai đoạn ông hoạt động tại quận Albany, ví ông như một kỳ thủ cờ vua luôn tính trước 4 hoặc 5 nước đi. Theo Paterson, Jeffries có khả năng kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả khi người khác đánh giá thấp ông, để chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo.

Những năm tháng tại cơ quan lập pháp bang New York đã góp phần định hình phong cách đó. Khi Jeffries bắt đầu sự nghiệp tại Albany năm 2007, cơ quan lập pháp này đang trải qua giai đoạn bất ổn bởi những tranh chấp nội bộ, bê bối chính trị và xung đột giữa các nhóm quyền lực.

Thượng viện bang New York khi đó bị chia rẽ bởi những bất đồng trong nội bộ đảng Dân chủ. Trong khi đó, Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát nhiều năm nằm dưới sự điều hành tập trung của Chủ tịch Sheldon Silver. Ông Silver có quyền quyết định dự luật nào được đưa ra bỏ phiếu, phân bổ các vị trí và lợi ích trong bộ máy lãnh đạo, đồng thời có thể trừng phạt những nghị sĩ bất đồng.

Môi trường chính trị này giúp Jeffries chứng kiến cả hai mặt của quyền lực lập pháp: sự hỗn loạn khi các phe phái không thể hợp tác và hiệu quả của một bộ máy có kỷ luật, khả năng tập trung quyền lực. Những trải nghiệm đó sau này có ý nghĩa đối với cách ông điều hành phe Dân chủ tại Quốc hội.

Kế nhiệm bà Nancy Pelosi và đối đầu với chính quyền ông Trump

Sau khi bước vào Hạ viện liên bang năm 2013, Jeffries nhanh chóng thăng tiến trong hệ thống lãnh đạo của đảng Dân chủ. Chỉ trong khoảng 6 năm, ông đã trở thành Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện. Cuối năm 2022, sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện, bà Nancy Pelosi quyết định rời vị trí lãnh đạo phe Dân chủ và Jeffries được lựa chọn kế nhiệm.

Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt. Pelosi nổi tiếng với khả năng kiểm soát một nhóm nghị sĩ Dân chủ thường xuyên có bất đồng sâu sắc về tư tưởng, khu vực và lợi ích chính trị. Nhiều người khi đó hoài nghi liệu Jeffries có đủ kinh nghiệm và uy tín để đảm nhận vai trò mà Pelosi đã xây dựng trong nhiều năm.

Những nghi ngại càng gia tăng khi ông cùng lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer phải tìm cách đối phó với Tổng thống Donald Trump sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Jeffries sử dụng các công cụ lập pháp để gây sức ép lên đảng Cộng hòa, buộc các vấn đề nhạy cảm phải được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu. Ông thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu về việc công bố hồ sơ Jeffrey Epstein, tìm cách ngăn chặn chiến tranh Iran và phản đối dự luật cắt giảm thuế, chi tiêu của đảng Cộng hòa.

Đáng chú ý, trong cuộc tranh luận về dự luật ngân sách và cắt giảm thuế quy mô lớn của phe Cộng hòa, Jeffries đã có bài phát biểu kéo dài 8 giờ, tập trung vào những tác động mà ông cho là nghiêm trọng đối với chương trình bảo hiểm y tế Medicaid và Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP).

Khả năng sử dụng diễn đàn nghị viện, kết hợp với thông điệp chính trị dễ tiếp cận, giúp Jeffries trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của phe đối lập. Ông thường kết hợp các trích dẫn Kinh thánh với những câu rap của các nghệ sĩ Brooklyn như Jay-Z và The Notorious B.I.G., phản ánh xuất thân và cách tiếp cận cử tri của mình.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries phát biểu trong một cuộc họp báo của Nhóm Nghị sĩ Da màu tại Quốc hội hôm 29/4 (Ảnh: Reuters)

Phép thử lớn nếu trở thành Chủ tịch Hạ viện

Dù được đánh giá là nhà lãnh đạo có khả năng xây dựng đồng thuận, Jeffries không tránh khỏi những chỉ trích từ chính nội bộ đảng Dân chủ. Một bộ phận cánh tả cho rằng ông quá ôn hòa, quá thân thiện với Israel và sẵn sàng thỏa hiệp quá nhanh với phe Cộng hòa. Quan điểm của ông về bảo hiểm y tế toàn dân cũng gây tranh cãi, sau khi ông rút tên khỏi một dự luật Medicare for All mà trước đó từng đồng bảo trợ.

Jeffries còn bị chỉ trích vì ưu tiên bảo vệ các nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm trước những thách thức từ các ứng viên cấp tiến trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông từng chậm ủng hộ Zohran Mamdani trong cuộc đua thị trưởng New York năm 2025, ngay cả sau khi Mamdani giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Trong mùa hè 2026, Jeffries tiếp tục đứng về phía một số nghị sĩ đương nhiệm trước các đối thủ cấp tiến.

Những bất đồng này cho thấy Jeffries đang phải đối mặt với một sự chuyển dịch thế hệ và tư tưởng trong đảng Dân chủ. Trong khi ông đại diện cho cách làm chính trị chú trọng tổ chức, thương lượng và xây dựng liên minh, một bộ phận cử tri trẻ và các nhà hoạt động cấp tiến lại muốn đảng thể hiện lập trường mạnh mẽ, trực diện hơn đối với những vấn đề như Israel, cải cách y tế và bất bình đẳng xã hội.

Nếu trở thành Chủ tịch Hạ viện, Jeffries sẽ phải giải quyết những khác biệt này trong một cơ quan lập pháp có thể chỉ do đảng Dân chủ kiểm soát với đa số sít sao. Ông không chỉ cần giành được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ để chính thức nhận chiếc búa quyền lực vào tháng 1/2027, mà còn phải duy trì sự đoàn kết của các nhóm có mục tiêu và ưu tiên rất khác nhau.

Jeffries sẽ phải cân bằng giữa việc thực hiện chương trình nghị sự của đảng Dân chủ, giám sát chính quyền Trump và tránh để những bất đồng nội bộ làm tê liệt hoạt động của Hạ viện.