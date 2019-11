Hạn hán tại miền nam châu Phi đe dọa cuộc sống của 45 triệu người

Vừa qua, các cơ quan cứu trợ quốc tế cảnh báo một đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài ở miền nam châu Phi đang đe dọa cuộc sống của khoảng 45 triệu người ở lục địa này. Việc cung cấp thực phẩm khẩn cấp được lên kế hoạch cho các vùng của Nam Phi, Zambia, Zimbabwe và các quốc gia khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi lượng mưa sụt giảm và nhiệt độ tăng cao.

Một đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài ở miền nam châu Phi đang đe dọa cuộc sống của khoảng 45 triệu người ở lục địa này. Ảnh: AP

Giám đốc văn phòng cứu trợ quốc tế khu vực nam châu Phi thuộc tổ chức Oxfam Nellie Nyang’wa cho biết, hàng triệu người dân nghèo đã và đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và sự cạn kiệt nguồn dự trữ do những cú sốc khí hậu gây ra ở những khu vực chịu nguy cơ thiên tai cao nhất tại châu Phi. Giám đốc Nellie Nyang’wa cho rằng quy mô của sự tàn phá do hạn hán trên toàn miền nam châu Phi đang đẩy hàng chục triệu người dân châu lục rơi vào một thảm họa nhân đạo; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay cứu trợ khẩn cấp đối với những người dân này.



Trong một báo cáo được công bố vào ngày 7/11 vừa qua, tổ chức Oxfarm cho biết một số khu vực của Zimbabwe đã có lượng mưa thấp nhất kể từ năm 1981, khiến hơn 5,5 triệu người đối mặt với nạn khan hiếm lương thực nghiêm trọng. Trong khi đó, theo thông tin của tổ chức Chữ thập đỏ Zambia, các vùng đất trồng ngô màu mỡ của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến 2,3 triệu người đối mặt với nạn đói.

Ngoài ra, tình trạng hạn hán cũng đang làm cho tình hình an ninh lương thực trở nên bi đát tại các nước Angola, Malawi, Mozambique, Madagascar và Nambia. Để ứng phó, các cơ quan thực phẩm của Liên Hợp Quốc đang có kế hoạch phân phối viện trợ lương thực khẩn cấp cho 11 triệu người ở miền nam châu Phi trong những tháng tới./.