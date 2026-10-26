Hàn - Mỹ lại tập trận chung khi tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng

Cuộc tập trận chung vừa được Không quân Hàn Quốc và Mỹ khởi động hôm nay (26/10) có tên gọi “Lá cờ tự do (Freedom Flag)”. Hoạt động quân sự quy mô lớn này được tổ chức tại Căn cứ Gunsan - phía Tây Hàn Quốc, và sẽ kéo dài đến ngày 6/11. Đây là cuộc tập trận chung được tổ chức 2 lần mỗi năm vào các thời điểm khác nhau trong 6 tháng đầu và cuối năm.

Tiêm kích KF-16. Ảnh: Không quân Hàn Quốc

Từ phía Không quân Hàn Quốc, các loại khí tài tham gia bao gồm tiêm kích KF-16, tiêm kích tàng hình F-35A, máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50, máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-330, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-737.

Phía Không quân Mỹ tham gia với tiêm kích F-16, máy bay trinh sát RC-135 và máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135. Hải quân Mỹ cũng góp mặt với trực thăng MH-60S, trong khi Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia với tiêm kích tàng hình F-35B và máy bay không người lái tấn công MQ-9.

Hoạt động này được cho là nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời cải thiện các quy trình thực hiện tác chiến khi xảy ra chiến sự. Ngoài ra, cuộc tập trận còn kiểm tra năng lực vận hành tích hợp giữa các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5, đồng thời nâng cao các chiến thuật hiện đại thông qua các bài huấn luyện thực chiến, bao gồm cả việc sử dụng máy bay đóng vai trò kẻ địch giả định.

Các cuộc tập trận chung do phía Hàn Quốc chủ trì cũng được tổ chức nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến trong thời chiến sang cho phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh Triều Tiên chưa bao giờ dừng phản đối các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ và quan hệ liên Triều đang xấu đi hiện nay, hoạt động này được dự báo là sẽ làm tình hình bán đảo Triều Tiên, vốn đang căng thẳng, trở nên căng thẳng hơn.