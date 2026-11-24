Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vào rạng sáng nay (24/11), một số máy bay quân sự Nga đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của nước này, trên vùng biển phía Đông và diễn ra trong một thời gian ngắn mà không thông báo trước.

Không quân Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap.

Theo JCS, các máy bay quân sự Nga được xác nhận tiến đến gần đảo Ulleung rồi rời khỏi khu vực, khiến quân đội Hàn Quốc phải phát đi cảnh báo khẩn cấp.

Phản ứng trước vụ việc, không quân Hàn Quốc đã điều động các máy bay tiêm kích để sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, máy bay Nga sau đó đã rời khỏi vùng nhận dạng phòng không mà không xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết, cơ quan này sẽ triệu tập tùy viên quân sự Nga để phản đối liên quan vụ việc.

Thông báo của JCS được đưa ra ngay sau khi chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang phát thông báo nhầm khi nghi ngờ máy bay đi vào vùng KADIZ là của Triều Tiên và yêu cầu sơ tán đến cư dân trên đảo Ulleung. Tuy nhiên khoảng 5 phút sau đó, cảnh báo này đã được dỡ bỏ và chính quyền địa phương cũng xác định đây là các máy bay quân sự của Nga.

Hiện nay, Nga chưa lên tiếng về thông tin trên của Hàn Quốc.