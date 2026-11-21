Với các nỗ lực nhằm nâng cao sức mạnh quân sự và khả năng cạnh tranh trong công nghiệp quốc phòng, hàng không vũ trụ, Hàn Quốc đã có nhiều thành tựu mới, đặc biệt là trong quá trình phát triển các loại thiết bị bay thế hệ mới.

Thành công mới nhất của Hàn Quốc là kỷ lục bay liên tục của một chiếc máy bay không người lái (UAV) sử dụng năng lượng mặt trời. Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) cho biết, UAV loại "EAV-4" chạy bằng năng lượng mặt trời do Viện Nghiên cứu hàng không vũ trụ nước này phát triển, đã bay liên tục 170 giờ 5 phút trong các cuộc thử nghiệm diễn ra từ ngày 18 đến 25/8.

Đây là thành tích đứng thứ hai thế giới, chỉ sau mẫu "Zephyr" của Airbus – thiết bị đã từng bay liên tục hơn 67 ngày vào năm 2025.

EAV-4 cất cánh. (Ảnh: Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc)

EAV-4 có sải cánh dài 31 mét và trọng lượng 150 kg, được trang bị hệ thống camera quang điện tử và hồng ngoại, hoạt động ở tầng bình lưu cách bề mặt Trái Đất từ ​​10 đến 50 km. Thiết bị này sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời gắn trên cánh để tạo ra điện năng vào ban ngày, và dùng năng lượng lưu trữ trong pin để duy trì hoạt động vào ban đêm.

KASA dự định phát triển UAV này thành một "đài quan sát trên không" nhằm bổ trợ cho các vệ tinh nhân tạo. Nhờ hoạt động ở khoảng cách gần mặt đất hơn so với vệ tinh, nó có thể quan sát một khu vực cụ thể trong thời gian dài, giúp ích cho việc phát hiện cháy rừng và phòng chống thiên tai… Đồng thời, tại các vùng hải đảo hoặc khu vực miền núi thiếu cơ sở hạ tầng viễn thông, thiết bị này còn có thể đóng vai trò như một trạm phát sóng di động trên không.

Bên cạnh đó, KASA cũng đang thúc đẩy phát triển loại "thiết bị bay lai cất hạ cánh thẳng đứng" (hybrid VTOL), có khả năng cất cánh và hạ cánh mà không cần đường băng, tương tự như trực thăng. Nhờ kết hợp cả động cơ và pin, thiết kế này cho phép bay xa hơn và chở được tải trọng lớn hơn so với các loại máy bay chỉ sử dụng pin.

Mục tiêu hiệu năng hướng tới là chở được 5 người, bao gồm cả phi công, với cự ly bay hơn 200 km và vận chuyển được hơn 600 kg người hoặc hàng hóa. Ý tưởng ứng dụng bao gồm vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, vận chuyển hàng hóa khẩn cấp và dịch vụ taxi hàng không giữa các khu vực.