Hàn Quốc sẽ gửi thư tố cáo Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khẳng định vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) vào hôm 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon. Ảnh Yonhap

Trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay (22/10), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Park Doo-soon, cho biết Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ gửi thư tới Hội đồng bảo an ngay trong ngày hôm nay (theo giờ địa phương). Trong thư, phía Hàn Quốc sẽ chỉ rõ việc quân đội Triều Tiên cài đặt mìn là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến một cách rõ ràng, đồng thời yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi và có phản ứng mang tính trách nhiệm.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ kêu gọi đối thoại nhằm ngăn chặn căng thẳng quân sự leo thang và khôi phục lòng tin, đồng thời nêu rõ việc Triều Tiên gần đây coi các hoạt động hợp pháp của quân đội Hàn Quốc gần đường phân giới quân sự là hành vi khiêu khích để tìm cách đổ lỗi cho Hàn Quốc về tình trạng căng thẳng gia tăng.

Ngày 5/10, quân đội Hàn Quốc đã công bố kết quả điều tra cho thấy vụ nổ nêu trên xuất phát từ loại mìn do quân đội Triều Tiên cài đặt trên phần lãnh thổ Hàn Quốc, tính từ đường phân giới quân sự. Theo đó, vụ nổ này đã trở thành “ngòi nổ” cho hàng loạt các động thái “đáp trả lẫn nhau” giữa Seoul và Bình Nhưỡng, thậm chí có cả những động thái ngoại giao khiến vụ việc bị đẩy lên tầm mức quốc tế.