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Hàn Quốc tiếp tục không đồng thuận với Mỹ về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

Thứ Năm, 15:14, 05/11/2026
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VOV.VN - Trong quá trình thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đơn phương bổ sung đối với CHDCND Triều Tiên, Mỹ, Australia, Liên minh châu Âu (EU) và các bên khác đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc cùng tham gia, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã không hưởng ứng.

 

Các nguồn tin ngoại giao của Hàn Quốc cho hay, các biện pháp trừng phạt bổ sung lần này được thực hiện dựa trên kết quả điều tra của "Nhóm giám sát trừng phạt đa phương" – một cơ quan chuyên theo dõi các hành vi của Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc ban hành. Nhóm giám sát này là một khuôn khổ được thành lập vào năm 2024 với sự tham gia của 11 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản…

han quoc tiep tuc khong dong thuan voi my ve van de trung phat trieu tien hinh anh 1
Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Jiji Press

Vào ngày 1/10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thảo luận về việc tham gia các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã phản đối với lý do các biện pháp trừng phạt này có hiệu quả thực tế thấp. Sau đó, Mỹ, Australia và EU đã lần lượt công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung trong tháng trước, nhưng Hàn Quốc đã không tham gia.

Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc đã đồng thuận với một tuyên bố chung về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên được công bố vào ngày 28/10, nhưng lại không đưa ra thông báo riêng. Giải thích về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết mỗi quốc gia có quyền tự quyết định phương thức công bố tuyên bố, và vì nội dung này không có khác biệt đáng kể so với lập trường trước đây, nên họ đã không phát hành thông cáo báo chí riêng.

Trong bối cảnh nhu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực không gian mạng đối với Triều Tiên ngày càng tăng, đặc biệt là sau vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tài sản mã hóa toàn cầu Binance được cho là có sự liên quan của Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ xem xét lại việc tham gia vào các biện pháp trừng phạt bổ sung nêu trên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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