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Hàn Quốc tố Triều Tiên đặt thêm gần 1 triệu quả mìn quanh Khu phi quân sự

Thứ Sáu, 15:17, 23/10/2026
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VOV.VN - Sau vụ nổ tại Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều vào hôm 21/9 khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương, Hàn Quốc vẫn đang đẩy mạnh hoạt động điều tra và tiếp tục đưa ra nhiều cáo buộc đối với CHDCND Triều Tiên.

Trong một báo cáo trình lên Quốc hội, giới chức quân sự Hàn Quốc ước tính kể từ năm 2024 đến nay, Triều Tiên đã đặt thêm khoảng 960.000 quả mìn tại khu vực xung quanh Khu phi quân sự (DMZ). Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin cho rằng Triều Tiên đã cài đặt một số lượng lớn mìn ở phía bắc ranh giới quân sự liên Triều.

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Trong bức ảnh chụp ngày 22/10/2026, các binh sĩ Triều Tiên được cho là đang xây dựng các tuyến đường chiến thuật và hàng rào gần khu vực biên giới. Ảnh: Yonhap.

Việc Triều Tiên triển khai mìn trên quy mô lớn được xem là một phần trong chiến lược "kiên cố hóa biên giới" - hoạt động đã được đẩy mạnh từ tháng 4/2024, ngay sau khi Bình Nhưỡng định nghĩa mối quan hệ liên Triều là quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch". Bên cạnh việc thiết lập trận địa mìn, Triều Tiên còn tiến hành xây dựng các rào chắn, lắp đặt hàng rào thép gai và chặn các tuyến đường kết nối giữa hai miền.

Quân đội Hàn Quốc đã xác định được nhiều địa điểm được cho là Triều Tiên đã đặt mìn, bao gồm cả những khu vực nằm về phía nam đường phân định quân sự. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt để rà soát xem liệu còn có những khu vực nào khác bị Triều Tiên đặt mìn hay không và cuộc điều tra này cũng bao gồm cả địa điểm xảy ra vụ nổ mìn khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương vào tháng trước.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho các cơ quan liên quan của nước này về việc không được nhượng bộ trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và duy trì vĩnh viễn biên giới với Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh "việc củng cố biên giới là không thể đảo ngược". Điều này cũng được bà Kim Yo Jong – em gái ông Kim Jong Un, khẳng định lại khi đi thị sát hiện trường xây dựng các công sự biên giới gần ranh giới quân sự liên Triều hôm 21/10 vừa qua.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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