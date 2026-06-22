Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay (22/6), Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh việc Triều Tiên lắp đặt nhiều “chướng ngại vật” dọc khu vực phía Bắc ranh giới quân sự liên Triều (MDL) là hành động vi phạm một cách rõ ràng Hiệp định đình chiến Triều Tiên, được ký ngày 27/7/1953, nhằm chấm dứt các hành động thù địch trong Chiến tranh Triều Tiên.

Vụ Triều Tiên kích nổ tuyến đường liên Triều trước đây. Ảnh: Reuters.

Theo Hiệp định này, khu vực 2 km về phía Bắc và 2 km về phía Nam tính từ MDL là khu phi quân sự (DMZ), được quản lý nhằm ngăn chặn mọi hành động xung đột vũ trang có thể xảy ra giữa hai bên. Trong khi đó, các “chướng ngại vật”, được giải nghĩa là các vật thể gây cản trở di chuyển, bao gồm cả hàng rào dây thép gai, mà Triều Tiên đang lắp đặt ở vị trí rất gần so với MDL.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày hôm nay (22/6), một số cơ quan truyền thông của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Triều Tiên đang lắp đặt hệ thống hàng rào dây thép gai ở vị trí chỉ cách MDL khoảng 80 đến 90 m, đồng thời việc thi công các trận địa mìn cũng đang được xúc tiến tại địa điểm chỉ cách MDL từ 5 đến 10 m, và đây được coi là một trong những nguyên do khiến Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến 1953.

Trong khi Bình Nhưỡng chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) - cơ quan có trách nhiệm giám sát việc thực thi Hiệp định đình chiến, vẫn đang tỏ ra thận trọng với cáo buộc từ phía Hàn Quốc. Mặc dù Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc chủ trương sẽ phối hợp với UNC để đối phó với hành động này của Triều Tiên, nhưng UNC cho rằng không thể kết luận việc xây dựng và “pháo đài hóa” các công trình mang tính phòng thủ là vi phạm Hiệp định và nhấn mạnh “cần phải điều tra rõ hiện trạng”.