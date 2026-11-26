Trong chuyến thăm Nhật Bản diễn ra từ ngày 23 - 25/11, Chủ tịch Hạ viện Hàn Quốc Cho Jeong-sik đã có cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae, Chủ tịch Thượng viện Masakazu Sekiguchi, và Chủ tịch Hạ viện Eisuke Mori.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản (bên phải) và người đồng cấp Hàn Quốc nhất trí nối lại cơ chế đối thoại nghị viện sau nhiều năm gián đoạn - Ảnh: Yonhap News.

Đáng chú ý, trong cuộc gặp với người đồng cấp Eisuke Mori, ông Cho Jeong-sik đã chính thức đề xuất nối lại cơ chế đối thoại nghị viện giữa 2 nước với tên gọi “Đối thoại Tương lai giữa Quốc hội Hàn Quốc - Nhật Bản” - một cơ chế trao đổi giữa 2 cơ quan lập pháp vốn bị đình trệ từ lâu.

Trong một tuyên bố, ông Cho Jeong-sik cho biết: “Đối thoại Tương lai giữa Quốc hội Hàn Quốc và Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt như một kênh đối thoại cấp cao do người đứng đầu cơ quan lập pháp của hai nước chủ trì”, đề nghị đăng cai tổ chức tại Hàn Quốc ngay trong năm 2027 sắp tới. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Eisuke Mori cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với đề xuất của phía Hàn Quốc, nhấn mạnh diễn đàn này đóng vai trò trung tâm trong việc trao đổi giữa hai nghị viện, và có tầm quan trọng ngày càng lớn trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy thách thức, đồng thời khẳng định sẽ tích cực xem xét việc dẫn đầu phái đoàn Nhật Bản sang thăm Hàn Quốc.

Trước đó vào ngày 24/11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng đã tiếp ông Cho Jeong-sik và bày tỏ sự hoan nghênh việc mở rộng giao lưu nghị viện nhằm hướng tới quan hệ song phương ổn định, hướng tới tương lai.

Diễn đàn đối thoại thường niên cấp cao giữa người đứng đầu cơ quan lập pháp hai nước được khởi xướng từ năm 2016, nhưng đã bị đình chỉ từ năm 2019 do căng thẳng ngoại giao bùng phát sau phát ngôn yêu cầu Nhật hoàng xin lỗi về vấn đề phụ nữ mua vui thời chiến của cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang.

Theo giới phân tích, việc khôi phục kênh đối thoại này nhằm đưa đà ấm lên từ cơ chế “ngoại giao con thoi” giữa lãnh đạo chính phủ hai nước sang cấp độ cơ quan lập pháp. Bên cạnh ngoại giao, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chiến lược, tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, chuỗi cung ứng và năng lượng (khí tự nhiên hóa lỏng - LNG)…