Hàn Quốc xem xét thành lập lực lượng đặc nhiệm an ninh mạng

Phát biểu tại cuộc họp Nội các diễn ra sáng 3/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã kêu gọi xây dựng “một hệ thống phòng ngừa toàn diện” nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh mạng thay vì chỉ ứng phó sau khi sự cố đã xảy ra, nhấn mạnh tình trạng các cuộc tấn công mạng đang ngày càng trở nên phức tạp và có xu hướng gia tăng, thậm chí đến mức gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia, cũng như cuộc sống thường nhật của người dân Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae-myung tại cuộc họp Nội các diễn ra sáng 3/11. Ảnh: Yonhap.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng khẳng định, các cuộc tấn công mạng đang diễn ra với sự tinh vi và kỹ thuật ngày càng cao, lan rộng toàn diện trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, từ nhiều cấp ngành khác nhau, được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)… Điều này đã phơi bày những hạn chế rõ ràng của các hệ thống bảo trì và đảm bảo an ninh hiện tại.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lee Jae-myung đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thảo luận về việc thành lập một cơ quan liên chính phủ, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh mạng trong cả khu vực công và tư nhân. Đặc biệt, ông cũng chỉ đạo các bộ ngành liên quan “chủ động xem xét việc thành lập một cơ quan chuyên trách về an ninh mạng, có thể đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy mạnh mẽ và hiệu quả cho việc quản lý an ninh, đồng thời yêu cầu toàn bộ các hệ thống khắc phục triệt để mọi thiếu sót về an ninh mạng, nhất là liên quan đến các cơ quan nhà nước trọng yếu và cơ sở hạ tầng quan trọng, như các cơ quan thông tin liên lạc, năng lượng, tài chính…

Ngay sau chỉ thị của Tổng thống Lee Jae-myung, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã lập tức triển khai các đợt kiểm tra an ninh khẩn cấp đối với hơn 2.100 cơ quan chính phủ trung ương, chính quyền địa phương và các tổ chức công.

Thời gian gần đây, Hàn Quốc đang đối mặt với một chuỗi khủng hoảng an ninh mạng nghiêm trọng diễn ra dồn dập. Chỉ trong tháng 10 vừa qua, một làn sóng tấn công mạng (được giới chuyên gia cảnh báo là có sự hỗ trợ của công nghệ AI tạo sinh) đã nhắm thẳng vào hàng loạt ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán, tiền điện tử lớn. Vụ việc làm rò rỉ hơn 100.000 dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng và gây rúng động nền kinh tế số. Sức ép lên đến đỉnh điểm khi thông tin mật chứa số hộ chiếu và danh sách hành khách của phái đoàn tháp tùng Tổng thống Lee Jae-myung trên chuyên cơ Không lực Một bị phát tán công khai trên một web an ninh mạng trả phí trong suốt 5 tháng qua mà không được phát hiện kịp thời.