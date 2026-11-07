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Hàng chục chuyến bay và đài truyền hình châu Âu bị đe dọa đánh bom

Thứ Bảy, 08:31, 07/11/2026
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VOV.VN - Ngày 6/11, châu Âu tiếp tục phải đối mặt với một làn sóng cảnh báo bom giả mới nhắm vào hàng loạt chuyến bay thương mại và các cơ quan truyền thông, gây xáo trộn nghiêm trọng tình hình an ninh khu vực. Chính phủ Ireland nhận định đây có thể là một chiến dịch phối hợp được tính toán kỹ lưỡng nhằm gây rối loạn.

 

Hàng loạt chuyến bay đã trở thành mục tiêu của làn sóng cảnh báo bom giả, bao gồm 11 chuyến đi và đến Praha cũng như Sofia, 4 chuyến bay qua không phận Pháp và một chuyến của hãng Ryanair trên lộ trình Lisbon - Rome.

Trước đó một ngày, hơn 20 chuyến bay thương mại khác, chủ yếu do các hãng hàng không giá rẻ khai thác, cũng nhận được những lời đe dọa tương tự. Ba phi cơ đã phải đổi hướng khẩn cấp, trong đó có một chiếc Airbus A320 của Aer Lingus buộc phải hạ cánh xuống căn cứ không quân Évreux-Fauville tại Pháp. Dù vậy, toàn bộ máy bay đều đã hạ cánh an toàn và lực lượng rà phá bom mìn khẳng định không tìm thấy chất nổ hay vật thể khả nghi nào.

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Trụ sở đài truyền hình công cộng RTE của Ireland đã phải sơ tán khẩn cấp vào sáng thứ Sáu (06/11) sau khi nhận thư đe dọa. Ảnh: Reuters

Bên cạnh ngành hàng không, nhiều cơ quan báo chí lớn cũng bị tấn công bằng hình thức tương tự. Trụ sở đài truyền hình công cộng RTE của Ireland đã phải sơ tán khẩn cấp vào sáng 6/11 sau khi nhận thư đe dọa. Kênh tin tức Sky News của Anh và đài truyền hình TF1 của Pháp cũng xác nhận là nạn nhân của các vụ báo động giả này.

Danh tính thủ phạm hiện vẫn chưa được làm rõ và giới chức chưa tìm thấy bằng chứng liên kết giữa các vụ việc. Một số thông điệp đe dọa gửi tới các sân bay Rome và Sofia tự xưng là "Những chiến binh của Nhà nước Nam giới", song Vladislav Pozdniakov, người sáng lập phong trào nam quyền cực đoan này (vốn bị cấm hoạt động từ năm 2021), đã lên tiếng phủ nhận trên Telegram và cho rằng có kẻ mượn danh để khiêu khích. Các quốc gia châu Âu cũng đặt ra nghi vấn về các chiến dịch gây bất ổn, phá hoại hoặc tấn công mạng từ nước ngoài.

Trước tình hình căng thẳng, cảnh sát trưởng London, Mark Rowley, kêu gọi lực lượng an ninh tránh phản ứng thái quá trước mỗi tin đe dọa trực tuyến để không bị tê liệt. Trong khi đó, NATO khẳng định đang giám sát chặt chẽ vụ việc và phối hợp với các đồng minh. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cảnh báo rằng chuỗi sự cố này cho thấy rõ ràng các cơ sở hạ tầng dân sự đang trở thành mục tiêu bị nhắm tới.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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