Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ tại Serbia

Khoảng 19h tối (giờ địa phương), đám đông đã tràn ngập Quảng trường lớn và các con phố ở trung tâm thủ đô Belgrade, cùng với tiếng trống, hò reo và hô vang các khẩu hiệu chống Chính phủ.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu năm tới nay, do sinh viên dẫn dắt, là một phần của phong trào biểu tình chống chính phủ nổi lên sau vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa ở Novi Sad vào tháng 11/2024. Vụ tai nạn này đã khiến 16 người thiệt mạng và một số người bị thương. Sinh viên đã đóng vai trò dẫn đầu trong việc huy động các cuộc biểu tình vừa qua, yêu cầu Tổng thống Aleksandar Vucic từ chức. Người tham gia biểu tình cũng cáo buộc chính phủ tắc trách và có tình trạng tham nhũng kéo dài trong nhiều năm qua.

Chính phủ Serbia đã đáp trả các cuộc biểu tình quy mô lớn bằng các biện pháp cứng rắn, bao gồm cả việc bắt giữ những người tổ chức và người ủng hộ, những biện pháp mạnh mẽ này đã vấp phải sự chỉ trích từ các thành viên Nghị viện châu Âu cũng như các quan chức của Ủy ban châu Âu.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã phản đối mạnh mẽ những người biểu tình. Ông cho biết cuộc bầu cử sớm có thể được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 9-11 năm nay.