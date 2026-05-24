Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ tại Serbia

Chủ Nhật, 07:44, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 23/5, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Belgrade, Serbia, để biểu tình chống Chính phủ và kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm.

Khoảng 19h tối (giờ địa phương), đám đông đã tràn ngập Quảng trường lớn và các con phố ở trung tâm thủ đô Belgrade, cùng với tiếng trống, hò reo và hô vang các khẩu hiệu chống Chính phủ.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu năm tới nay, do sinh viên dẫn dắt, là một phần của phong trào biểu tình chống chính phủ nổi lên sau vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa ở Novi Sad vào tháng 11/2024. Vụ tai nạn này đã khiến 16 người thiệt mạng và một số người bị thương. Sinh viên đã đóng vai trò dẫn đầu trong việc huy động các cuộc biểu tình vừa qua, yêu cầu Tổng thống Aleksandar Vucic từ chức. Người tham gia biểu tình cũng cáo buộc chính phủ tắc trách và có tình trạng tham nhũng kéo dài trong nhiều năm qua.

hang chuc nghin nguoi bieu tinh chong chinh phu tai serbia hinh anh 1
Ảnh minh họa: TTX Bulgaria

Chính phủ Serbia đã đáp trả các cuộc biểu tình quy mô lớn bằng các biện pháp cứng rắn, bao gồm cả việc bắt giữ những người tổ chức và người ủng hộ, những biện pháp mạnh mẽ này đã vấp phải sự chỉ trích từ các thành viên Nghị viện châu Âu cũng như các quan chức của Ủy ban châu Âu.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã phản đối mạnh mẽ những người biểu tình. Ông cho biết cuộc bầu cử sớm có thể được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 9-11 năm nay.

Hải Đăng/VOV-Praha
Hungary tăng cường chuyển dầu tới Serbia khi cuộc khủng hoảng năng lượng tới gần
Hungary tăng cường chuyển dầu tới Serbia khi cuộc khủng hoảng năng lượng tới gần

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Hungary hôm qua cho biết nước này sẽ cung cấp thêm sản phẩm dầu cho Serbia trước khi đóng cửa nhà máy lọc dầu của quốc gia Balkan này theo lệnh trừng phạt của Mỹ do nhà máy thuộc sở hữu của Nga.

EU ủng hộ đường ống khí đốt Bulgaria - Serbia, thúc giục Serbia đẩy mạnh cải cách
EU ủng hộ đường ống khí đốt Bulgaria - Serbia, thúc giục Serbia đẩy mạnh cải cách

VOV.VN - Ngày 15/10, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định cam kết mạnh mẽ của Liên minh Châu Âu (EU) trong việc đầu tư vào đường ống dẫn khí đốt Bulgaria - Serbia, đồng thời thúc giục Serbia đẩy mạnh cải cách để tiến gần hơn đến tư cách thành viên đầy đủ của EU.

Tổng thống Serbia: NATO ngày càng lo ngại trước đà tiến của quân đội Nga
Tổng thống Serbia: NATO ngày càng lo ngại trước đà tiến của quân đội Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 2/12 cho rằng, những bước tiến của Nga tại các khu vực mà nước này thực hiện chiến dịch đặc quân sự biệt trong thời gian gần đây đang khiến giới lãnh đạo NATO lo ngại.

