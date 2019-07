Theo thông báo của hãng hàng không New Zealand, sau thành công khi loại bỏ 24 triệu đồ nhựa dùng một lần trên các chuyến bay vào năm ngoái, hãng này tiếp tục cam kết sẽ cắt giảm 55 triệu đồ nhựa dùng một lần trong năm nay.

Hãng hàng không New Zealand giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Ảnh minh họa: Earth Buddies

Để đạt được mục tiêu này, kể từ tháng 10 tới, hãng sẽ loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng các chai nước nhựa, các cốc cà phê và nắp, các khay đựng pho-mát, các loại túi ni lông, các gói nước sốt nhỏ và thay vào đó là các đồ có thể dùng nhiều lần hoặc các đồ dùng thân thiện với môi trường.

Chiến dịch hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần được hãng hàng không New Zealand đưa ra từ năm ngoái. Nhưng khi đó, hãng chỉ tập trung vào 5 loại đồ dùng trong các chuyến bay nội địa như cốc nước, cốc cà phê và nắp, đĩa đựng pho-mát và nắp. Sang năm nay, chiến dịch mở rộng ra các chuyến bay quốc tế và áp dụng với cả các hạng bay cao cấp.



Người đứng đầu bộ phận phát biển bền vững của hãng hàng không New Zealand Anna Palairet cho biết, “việc thiếu các cơ sở tái chế đang trở thành thách thức của New Zealand trong nỗ lực giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần” vì vậy hãng hàng không New Zealand muốn góp sức vào giải quyết vấn đề này.

Bên cạnh việc cắt giảm các đồ dùng không thân thiện môi trường, hãng hàng không New Zealand cũng khuyến khích hành khách mang theo các chai nước sử dụng nhiều lần hoặc giữ lại cốc để có thể sử dụng nhiều lần trong suốt chuyến bay.

Hàng không New Zealand không phải là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới có các nỗ lực thúc đẩy sự phát triển bền vững. Vào tháng trước, hãng hàng không Mỹ cũng đã thay đổi nhiên liệu từ loại truyền thống sang loại được sản xuất từ rác thải nông nghiệp. Trước đó, vào tháng 5/2019, hãng hàng không Quantas của Australia cũng đã có chuyến bay không rác thải.

Hàng không là một trong những lĩnh vực có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), riêng trong năm 2017, hàng khách đã thải ra môi trường 5,7 triệu tấn rác thải. Trong đó trung bình mỗi chuyến bay, 1 hành khách thải ra 1,4 kg rác. Khi việc đi lại bằng máy bay ra tăng thì lượng rác thải cũng tăng theo. Vì vậy, khi các hãng hàng không đẩy mạnh việc giảm thiểu rác thải sẽ góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo vệ môi trường./.