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Hàng không Mỹ tiếp tục hỗn loạn sau khi dỡ bỏ lệnh dừng cất cánh

Chủ Nhật, 06:06, 15/11/2026
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VOV.VN - Hoạt động hàng không Mỹ tiếp tục gián đoạn trong ngày 14/11, dù lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc đã được dỡ bỏ từ tối hôm trước. Hơn 10.000 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy khi các hãng nỗ lực bố trí lại máy bay và tổ bay, đưa lịch khai thác trở lại bình thường.

Hàng không Mỹ tiếp tục hỗn loạn dù đã dỡ bỏ lệnh dừng cất cánh

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết hệ thống kiểm soát không lưu đã hoạt động trở lại đầy đủ trong sáng 14/11. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải chờ đợi hoặc thay đổi hành trình do các hãng cần thời gian giải quyết lượng chuyến bay tồn đọng và đưa máy bay, phi công, tiếp viên tới những nơi cần thiết.

Còn Cục trưởng Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ông Bryan Bedford dự báo có thể có tới 5.000 chuyến bay bị hủy trong ngày. Theo trao đổi với các hãng hàng không, lịch khai thác dự kiến được khôi phục đầy đủ vào cuối ngày 15/11.

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Hành khách xếp hàng dài làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Dulles (Ảnh: QT).

Dữ liệu cập nhật sau đó của FlightAware cho thấy riêng số chuyến bị hủy trong ngày 14/11 đã vượt 5.100 chuyến. Con số này bao gồm các chuyến bay cả nội địa và quốc tế. Tình trạng gián đoạn khiến nhiều hành khách phải ngủ tại sân bay hoặc hủy kế hoạch cuối tuần.

Cũng trong ngày 14/11, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết sự cố phát sinh trong quá trình nhà thầu bảo trì định kỳ, chuyển đường truyền viễn thông từ dây đồng sang cáp quang. Một bộ định tuyến đã gây quá tải cho các thiết bị khác, ảnh hưởng đến liên lạc với máy bay và dữ liệu radar. Giới chức đang xác định nguyên nhân là lỗi thao tác, lắp đặt hay thiết bị bị hỏng.

Trước đó, FAA dỡ bỏ lệnh dừng cất cánh toàn quốc lúc 20h15 ngày 13/11, giờ miền Đông. Bộ trưởng Sean Duffy nhấn mạnh việc nối lại hoạt động phụ thuộc vào khả năng bố trí đủ tổ bay và đề nghị hành khách kiểm tra trực tiếp với hãng hàng không về tình trạng chuyến đi.

Quang Trung/VOV-Washington
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